Osel Hita, es el niño español que fue reconocido como la reencarnación de un importante líder espiritual tibetano, pero que finalmente decidió abandonar su vida como monje budista en el Tíbet.

(Lea también: Con Nicolás, Colombia vivió un drama similar al del niño español Julen).

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles de EL TIEMPO.

El servicio de streaming 'HBO Max', a través de una serie documental contextualiza la impactante biografía de Osel Hita, que ahora une las enseñanzas de Oriente y Occidente en favor del activismo medioambiental.

De acuerdo con la página oficial de 'HBO Max', la serie fue narrada por el propio Osel y dirigida por el multipremiado director Lucas Figueroa. Dicho documental, cuenta con imágenes inéditas y descubre de forma exclusiva la asombrosa historia de quién fuera llamado en su momento 'El Niño Lama Español'.

(Siga leyendo: Rescate del niño español Julen, en la recta final).

¿Qué fue del 'niño lama español'?

Osel Hita sale del anonimato dos décadas después de desaparecer: "Estoy preparado para compartir lo que he vivido y que la gente lo entienda"

OSEL, un viaje al infinito: estreno miniserie en HBO 3/11

Entrevista en https://t.co/qnLCVjpsls pic.twitter.com/5hL9Ee9EMO — Lama Trinle Gyamtso (@LamaTrinle) November 2, 2022

Osel Hita: la historia del niño español que fue monje budista y escapó del Tíbet

Según el diario 'El Mundo' de España, a la edad de 14 meses, Osel Hita fue reconocido por el Dalái Lama como la reencarnación del lama tibetano Lama Yeshe, cofundador de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT, por sus siglas en inglés).

Siendo así, debido a dicho reconocimiento, Osel fue llevado al Monasterio de Sera, en India, para recibir una educación budista y prepararse para asumir un papel de liderazgo espiritual en el futuro. Durante su tiempo en el monasterio, estudió filosofía budista y se dedicó a prácticas espirituales rigurosas.

Con tan solo 12 años, tenía una rutina madrugadora, se levantaba a las 5:30 de la mañana para comenzar su día. Pasaba alrededor de una hora y media en memorización, luego desayunaba y continuaba con sus clases y debates.

“Con los años, me di cuenta de que era un déspota, un tirano, y no me gustaba. Lo vi en la reacción de la gente. No me trataban mal, pero había un sentimiento de tristeza. Yo decía: soy el rey del universo y quiero una capa. Y me la hice, con planetas y estrellas", explicó Osel durante una entrevista realizada a la 'Cadena Ser', un medio radial español.



"La persona que me ayudaba, una monja egipcia, me dijo en inglés: 'No soy tu maldita sirvienta'. Ahí cambió todo, fue mi momento de transformación”, puntualizó.

@judithtiral Obligado a ir a un templo budista a los 14 meses: creían que era un monje reencarnado. Mira la historia entera en mi canal de Youtube 😊 ♬ sonido original - Judith Tiral

Sin embargo, antes de cumplir los 18 años se marchó del Tibet, debido a que no entendía el budismo y no creía que pudiera ser buen budista.

"En el monasterio tardaron un par de años en aceptar y entender mi punto de vista, pero luego fue muy bonito, porque ya a partir de ahí se estableció una relación muy bonita, porque ellos también aceptaron y me entendieron", cuenta Osel, quién opina que esa reacción de su escuela significó mucho para él y que debido a eso su relación se estrechó más con el monasterio.

(De interés: El relato del niño que mató a sus papás para no perder su PlayStation).

“Ahora entiendo mejor su perspectiva, desde Occidente. No he conocido gente de tanto corazón. Una de las razones por las que mantengo mi contacto con el mundo budista es porque me han inspirado hasta tal punto que siento que hay algo", contó al diario ABC.



"No sé cómo explicarlo. Si conoces al Dalai Lama, lo entenderás. Yo lo veo a 200 metros y me pongo a llorar de emoción. Siento la compasión que tiene. Es real”, añadió.

Cuando salió del monasterio budista, continuó recibiendo apoyo y financiamiento para sus estudios.

Siendo así, al terminar sus estudios formales, se graduó en la escuela secundaria en St. Michaels University School, un internado privado en Columbia Británica, Canadá. De allí fue a la universidad en Suiza para estudiar filosofía occidental, derechos humanos, lengua francesa y arte, según su fundación.

En la actualidad, Osel conduce una fundación dedicada a plantar árboles por todo el mundo, la 'Global Tree Initiative', en la que está implicada su antigua escuela y su entorno familiar.

Además, ha tratado de llevar una vida más secular y ha buscado explorar diferentes caminos espirituales y filosóficos. A través de entrevistas y eventos públicos, ha compartido sus experiencias y reflexiones, utilizando su historia para inspirar a otros a cuestionar y explorar sus propios caminos en la vida.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Colombiano reveló el dinero que se ganó vendiendo tamales por un día en Estados Unidos

Estiwar G realizó su popular 'Toxitour' en los barrios más peligrosos de Bogotá

Novia de Camilo Sánchez reaccionó al piropo a Zulma Rey en ‘MasterChef’: ¿hubo lío?