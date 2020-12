La cruda confesión de exesposa de Maradona sobre la muerte del '10'

En el programa ‘90 minutos de fútbol’, del canal ‘Espn’, el exjugador y comentarista Óscar Ruggeri compartió sus reflexiones después de la muerte de Diego Armando Maradona, el ‘Pibe de oro’.



“Él se aisló de la gente que realmente iba a estar ahí. Alguien que me diga por qué estos tipos únicos se mueren solos”, expresó el exjugador



Ruggeri, quien jugó con Maradona en la mítica selección de Argentina que disputó el Mundial de 1986, mantiene una relación cercana con la familia de ‘El Pelusa’ y comentó que, luego del fallecimiento, había hablado con Claudia Villafañe, la exesposa.



“Claudia me dijo: ‘Cabezón, si vos vieras dónde falleció Diego, te morís'. Me contó eso, no le quise preguntar más”, dijo



Ruggeri también reveló que se peleó con Maradona por el problema que el astro argentino tenía con la droga.



"Me peleé mucho con él, pero no por fútbol, fue por temas de droga. Me encerraba con él en la habitación. Dijo que tenía un problema con la droga. Lo hablábamos normal, pero yo me enojaba mucho. Le decía: ¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, a Claudia que te sigue por todos lados, estás loco”, dijo el exjugador.

En respuesta a los reclamos de Ruggeri, Maradona replicaba: “Hay cosas que vos no entendés, la carga que yo tengo encima”.



Ruggeri recordó el talento de su amigo en las canchas, pero manifestó que su polémico estilo de vida opacó sus logros.



“Con eso él no pudo. Tapaba con todo eso lo grande que era, la inmensa carga que tenía arriba. Lo hemos hablado tantas veces. Yo tenía la confianza de él y si entraba a su habitación era porque algo pasaba", ´señaló.



“No voy a echar la culpa a nadie, yo lo único que digo es que no sé si podríamos haber hecho más”, agregó.

Ruggeri recordó con nostalgia las mejores épocas de ‘D10S’ e hizo referencia a sus últimos años.



“Este Diego que vimos de último no era mi compañero, no era con el que yo jugaba, no era mi capitán. No era ese que yo conocí”.

Claudia, el primer amor de Maradona

El ‘Pibe de oro’ y Villafañe se hicieron novios cuando apenas tenían 17 años. Sin embargo, su relación se fortaleció y en 1989 la pareja contrajo matrimonio. Para ese entonces la pareja ya había tenido a sus dos hijas: Dalma y Giannina.



Claudia acompañó al ‘10’ durante gran parte de su carrera deportiva, pues estuvo con él durante su paso por el Boca, el Barcelona y el Nápoles.



En 2003, la pareja se divorció cuando ya el jugador había sido vinculado con la drogadicción, acusado de varias infidelidades y también existían rumores de que tenía varios hijos extramatrimoniales.



Maradona expresó en el programa ‘La noche del 10’, en 2005, que se imaginaba que el día en que él muriera, Claudia diría: “Aunque estés muerto, te sigo amando”.



Diego Armando Maradona falleció, en Buenos Aires, el pasado 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. El exjugador estaba en proceso de recuperación, pues a inicios de noviembre le practicaron una cirugía en la cabeza por un hematoma subdural.

