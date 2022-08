Óscar Naranjo fue uno de los personajes más recordados de ‘Protagonistas de Nuestra Tele', un programa de televisión transmitido por el canal ‘RCN’, que buscó nuevos talentos en el mundo de la escena actoral y la presentación. Si bien no ganó, fue relevante en el desarrollo del show por sus polémicos encuentros con sus colegas.



(Siga leyendo: Yina Calderón confesó estar enamorada y reveló la identidad del hombre).

Lo que se hizo extraño para los fanáticos de este espectáculo fue que muchos de los ex participantes lograron quedarse en la palestra mediática consiguiendo importantes papeles en telenovelas o en algunos espacios televisivos ;sin embargo, Naranjo se perdió del radar y no se supo más de él cuando salió eliminado de la casa estudio.

​

No obstante, hace un par de años reapareció para contarle a Colombia que ya no era homosexual y que esto se debía a que había tomado la decisión de acercarse a Dios a través de una reconocida iglesia cristiana.

Su conversión

Hace algunos días Óscar volvió a ser tendencia en redes sociales por aparecer en Tik Tok respondiendo algunas preguntas de seguidores curiosos por su vida.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Naranjo Foto: YouTube: Oscar Naranjo Renueva tu mente

En la grabación se puede escuchar al ex protagonista de nuestra tele manifestando que su llegada a la iglesia fue lo que supuestamente cambió su orientación sexual, pues según afirma, estaba sumergido en una gran depresión y “pasando muy malos momentos de necesidad”.



“¿Qué me hizo cambiar a mí?, introduce a Naranjo a sus espectadores. “Bueno yo cambié por la necesidad, la situación difícil que estaba viviendo, la depresión, sumergirme en el pecado. Llega un momento en que uno se siente sucio y uno tiene que tomar la decisión de buscarlo a él (Dios)”, afirmó.



(Lea: ¡Cambio radical! Karol G revela con video su nuevo color de pelo).



“Como dicen por ahí: ‘Dios sabe cómo le quita la pata a la mesa’ para que tú lo busques. Me hizo buscarle a él la necesidad, el problema y la situación, eso me hizo tener un encuentro con Dios como anhelaba mi corazón.Relató que tras su encuentro con el cristianismo lleva ocho años sin ser homosexual.

¿Y la televisión?

La mayor sorpresa que se llevaron los seguidores de protagonistas fue cuando Óscar Naranjo contó que sobrevive vendiendo rosquillas y diabolines en las calles.

Dios mismo fue el que cerró esas puertas y me alejó de esas amistades FACEBOOK

TWITTER

“En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, manifestó.



Por otro lado, manifestó que se alejó de la televisión a causa de sus malas decisiones en el pasado.



“Más que alejarme de la televisión, Dios mismo fue el que cerró esas puertas y me alejó de esas amistades. Fue como cuando Dios le dijo a Pedro que no pescara más pescados y pesque hombres, almas para cristo”, mencionó.



(Puede leer: Así celebraron Juanes y Karen Martínez el importante momento de su hija Luna).



“Es más o menos el llamado que hizo conmigo, de no estar más en la televisión, de no estar en ese mundo que es una apariencia, una farsa, sino seguirlo a él (Dios)”, concluyó.



Según narró, su anhelo es escribir un libro, montar su propia empresa de rosquillas y diabolines, pero sobre todo, poder conseguir su casa propia en la que pueda vivir junto a su madre.

Más noticias

La lujosa vida de Mompha, de 10 años, el niño más rico del mundo

Exesposo de JLo explica por qué su relación con Ben Affleck no duraría

Acusan a 'Epa Colombia' de usar escoltas para colarse en fila: habrían disparado

Tendencias EL TIEMPO