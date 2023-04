Óscar Naranjo, reconocido participante en ‘Protagonista de Nuestra Tele’ en el 2012, reapareció hace unos días para dar nuevos detalles de su paso por la casa estudio y de cómo fue su relación con Elianis Garrido. Este hombre concedió una entrevista a ‘Superlike’, donde aclaró todo lo sucedido con la barranquillera.



En dicha charla el joven colombiano reveló que después de la agresión recibida por Elianis hubo paz y tranquilidad entre los dos, ya que fue un hecho que generó gran controversia no solo entre los que estaban siendo partícipes del show, sino también en la audiencia…

El joven es uno de los participantes más recordados por los colombianos, Foto: Instagram: @buendiacolombia /@juli_03_16

“Recuerdo que llegamos al hotel, nos pedimos perdón, no pasó nada. Yo entendí que fue un reality, un concurso que estábamos bajo presión y lo que pasó ya pasó”, dijo Óscar en su entrevista.



Asimismo, este joven le envió un mensaje muy constructivo, pues manifiesta que la admira mucho y que siente respeto por la presentadora de ‘Lo sé todo’. Es más, expreso que la quería mucho.



Todo indica que esta pareja de ex protagonistas de novela se llevan muy bien en la actualidad contrario a lo que muchos pensaban. Por otro lado, Naranjo declaró que no se volvería a presentar en un reality de este estilo, puesto que “ya no es el mismo de antes”.

“Ay no Dios mío, esa presión es fuerte. Volver a un reality de televisión, tendría que pensarlo dos veces. Cuando uno está ya centrado en lo que quiere, es que ya no me gobierno… yo dejé a un lado el mundo, los medios, para cumplir el sueño de Dios”, concluyó.



Al salir de la casa estudio este hombre confesó hace unos años que se había unido a una iglesia cristiana en la que se sumergió de lleno y en la que pudo, según comenta, liberarse de los pensamientos malignos a los cuales estuvo sumergido durante varios años.



En la actualidad Óscar se dedica a ser vendedor informal y sueña con tener una muy buena empresa, pues la idea de actuar y ser intérprete de muchos papeles para la pantalla grande se quedó con el cierre del show que millones de colombianos conocieron hace más de diez años.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO