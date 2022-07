Muchas cosas han pasado en la vida de Óscar Naranjo desde que dejó la casa estudio de ‘Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. Sin embargo, muy poco se ha sabido de él en la última decada.



Naranjo es recordado por su talento para la actuación y por las fuertes discusiones y conflictos que tuvo con varios de sus compañeros durante el 'reality show' de RCN.

Recientemente se le vio reaparecer en las redes sociales a través de la cuenta en TikTok de la iglesia a la que asiste, donde contó varias cosas como el cambio que la religión le ha dado a su vida.



(Lea también: Óscar Naranjo, de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ahora es vendedor informal).



También impactó a muchos al contar que actualmente se dedica a vender rosquitas y diabolines en las calles. “En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, manifestó.



Por otro lado, aseguró que ya no les gustan los hombres y espera en el futuro formar un hogar con una mujer. Sin embargo, esta no es la primera vez el hombre habla sobre su sexualidad.

'Dejé de ser homosexual': Óscar Naranjo

En junio de 2018, Naranjo compartió un video titulado 'Dejé de ser homosexual - Mi Confesión' en su canal de YouTube. Su físico generó impacto, pues muchos recordaban su larga cabellera en el 'reality show' y en la grabación apareció rapado.



(Le puede interesar: Óscar de 'Protagonistas de Nuestra Tele': ¿Cómo están hoy sus demás compañeros?).



Pero lo que más llamo la atención de los colombianos fue su confesión, pues durante su paso en la casa estudio Naranjo era abiertamente gay y en ese año que reapareció aseguró que "le había dicho no a la homosexualidad".



Según contó, la religión fue la que le alentó a tomar esta decisión: "Le dije no al homosexualismo cuando le dije 'ya basta diablo, no soy una mujer, soy un varón'".



Aseguró también que cuando tuvo relaciones sexuales con hombres se sentía "sucio, culpable, me sentía mal, pero sin embargo la carne quería, porque cuando le abres una puerta al diablo, él se te mete".



También se refirió a su cambio de look y explicó que estaba igualmente relacionado con su cambio de mentalidad y la religión que estaba practicando. “Hoy me ven con el cabello corto, hecho un varón de Dios, transformado por la gloria de Dios”, añadió.

