Óscar Naranjo fue uno de los participantes más polémicos del reality Protagonistas de Nuestra Tele, que se emitió por el canal RCN en 2012.



Elianis Garrido, Sara Uribe, Manuela Gómez, Edwin Garrido y Sebastián Tamayo fueron agunos de los compañeros que compartieron la casa estudio con Naranjo y quienes lograron aprovechar su aparición en el programa para construir una carrera en el negocio del entretenimiento.



Sin embargo, este no fue el caso del propio Óscar, quien pasó de ser uno de los personajes más reconocidos a un vendedor informal, que decidió regresar a su pueblo y convertirse al cristianismo.

En su reaparición, Óscar contó que ya no era homosexual y que en la Iglesia había encontrado un propósito, motivo por el cual se había alejado de las cámaras.



Sin embargo, recientemente protagonizó en TikTok algunos videos en los que respondió a los interesados qué había hecho con su vida.



Óscar señaló una vez más que ya no le gustan los hombres y que a pesar de que está soltero, quiere tener una esposa y formar una familia próximamente.



La mayor sorpresa fue cuando reveló que su fuente de ingresos dependía de las ventas de rosquitas y diabolines. Según lo que contó, ofrece sus productos en las calles.



“En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, manifestó.

Edwin Garrido habló sobre Óscar Naranjo

Él no quería que la gente pensara que él había hecho ese vídeo para beneficiarse y por eso me bloqueó porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían dicho

TWITTER

Edwin Garrido ha sido uno de los 'protagonistas' que persiguió una carrera actoral después del programa. Incluso ha participado en series y obras de teatro.



En una conversación con el periodista Carlos Ochoa contó que hasta le han propuesto regresar a los realities, a lo que se ha negado porque quiere dejar eso atrás y seguir exponiendo su trabajo como actor.



En esa misma charla reveló que después del video en el que Óscar Naranjo contó su situación, él lo contactó para ofrecerle ayuda.



"Yo lo llamé, hablé con él porque muchas personas me escribieron que querían darle ayudas económicas de varios ceros, y saben qué hizo, me bloqueo, yo ante Dios no puedo mentir", comentó Garrido.



Y añadió que "Óscar está tan claro con Dios que dijo: 'yo esto no lo hago para beneficiarme, espero el premio de Dios no el de la gente'. Él no quería que la gente pensara que él había hecho ese vídeo para beneficiarse y por eso me bloqueó porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían dicho, Edwin dale el teléfono que le voy a ayudar, pero me decía que no, juradito", dijo.



"Me dejaste helado con ese dato", aseguró el periodista.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO