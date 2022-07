Óscar Naranjo fue una de las caras más reconocidas de ‘Protagonista de Nuestra Tele’, un reality show de RCN que buscaba encontrar nuevos talentos en el país. A pesar de que no ganó, Óscar fue uno de los preferidos de los fanáticos.



Aunque muchos de los ex participantes del programa se mantienen en la farándula colombiana, de él no se supo mucho más. Hace unos años reapareció para contarle a todos que se habÍa unido a una iglesia cristiana y ya no era homosexual.



(Siga leyendo: Andrea Valdiri y ‘Epa Colombia’ ya no serían amigas).

Óscar se volvió famoso en la versión del 2012 del concurso debido a sus conflictos y disputas con otros integrantes. Desde entonces, muchos colombianos han seguido de cerca su vida.



Ahora Naranjo apareció protagonizando los videos de una iglesia cristiana del país. En TikTok ha publicado una serie de grabaciones en las que responde a algunas preguntas que le han hecho.



Aseguró que la nueva religión le ha cambiado la vida y que se encuentra profundamente feliz. Incluso afirmó que Dios lo alejó de la televisión y de algunas amistades dañinas por su bien.



Óscar señaló una vez más que ya no le gustan los hombres y que a pesar de que está soltero, quiere tener una esposa y formar una familia próximamente.



La mayor sorpresa fue cuando reveló que su sostenimiento depende de las ventas de rosquitas y diabolines. Según lo que contó, ofrece sus productos en las calles.



“En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, manifestó.



El video ya tiene más de 700 mil reproducciones en esta red social. Entre los comentarios, la mayoría de usuarios consideraron que antes se le veía más feliz y energético.



(Le recomendamos: Camilo dará tres conciertos en Colombia a finales del 2022).

La confesión

En el 2018 Óscar reapareció en las redes sociales luego de que publicó un video llamado ‘Deje de ser homosexual. Mi confesión’. En la grabación de doce minutos contó cómo ha cambiado su vida desde que se entregó a la espiritualidad.



Según su relato, tras salir del programa se mudó a Medellín y se juntó con amistades que lo llevaron por un mal camino. Óscar incluso se refirió a las relaciones que tuvo con otros hombres.



Finalmente años después fue acogido por una iglesia cristiana donde se habría enamorado de una mujer. Añadió que fue en ese momento que quiso dedicarse al cristianismo.



El video tomó por sorpresa a los televidentes que lo conocían desde el 2012, sin embargo el hombre ha demostrado que sigue firme en su decisión de no volver a actuar.

