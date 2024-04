Óscar Naranjo, de 'Protagonistas de Nuestra Tele', reaparece en público: ‘Miles de disculpas por lo que hice’

Óscar Naranjo, uno de los participantes más memorables del programa de RCN 'Protagonistas de nuestra tele', ha vuelto a captar la atención por una nueva aparición en redes sociales.

En un video reciente, no solo compartió detalles sobre su vida después del reality, sino que también pidió disculpas a uno de sus excompañeros del programa, Mateo Ramírez, con quien tuvo algunos enfrentamientos.

"Siento que uno en la vida tiene que aprender a pedir perdón", así empieza el video publicado a través de la cuenta de Tiktok de Mateo Ramírez en compañía de Óscar Naranjo.

En la edición del filme, se revive el enfrentamiento entre ellos, con Óscar visiblemente exasperado al preguntar por qué lo odian tanto. Ante su interrogante, Ramírez lo desafía, incitándolo a golpearlo en el rostro.

Óscar Naranjo y Mateo Ramírez Foto:Protagonistas de Nuestra Tele Compartir

"Óscar de verdad quiero pedirte disculpas por no haber sido una persona más comprensiva. Lo que hice no estuvo bien", expresó el exparticipante.

En respuesta, Naranjo aceptó la petición y también aprovechó el momento para pedir perdón por sus actos: "Quiero aprovechar para pedirte disculpas por haberte tirado arroz en la cara, fue terrible, me pasé de la raya contigo".

Finalmente, ante la situación, concluyó que su acto fue peor y se denominó a si mismo como cruel: "Yo fui más cruel, yo era perverso a morir".

¿Qué pasó con Óscar después del reality?

Conforme avanza el video, una nueva interrogante surge por parte de Mateo Ramírez, quien le pregunta por su vida después del programa: "¿Por qué estás tan diferente?".

Con una sonrisa, Naranjo le explica que su cambio se lo debe a Dios: "Eso lo hace solamente una persona que se llena de Dios, rey de reyes".

Asimismo, expresó que después del reconocimiento que obtuvo con el programa "el ego se le subió a la cabeza” y explicó que esto solo dio como resultado “perdición”.

"La gente me utilizó. Me exprimieron como una naranja y después simplemente me botaron porque ya no servía", aseveró.

Por último, después de revivir algunos pasos de baile que caracterizaron a Óscar en el programa, terminaron el video con un fuerte abrazo.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

