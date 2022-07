El 'reality show' de RCN, 'Protagonistas de Nuestra Tele' tuvo varias ediciones que siguieron de cerca los colombianos a través de sus televisores. Una de las más exitosas fue la del 2012, la cual ganaron Sara Uribe y Jhoan Álvarez.



Sin embargo, la edición de ese año contó con más participantes que destacaron en el programa y son recordados hasta hoy, 10 años más tarde. Muchos de ellos todavía están en el mundo del espectáculo y han construido carreras en el modelaje, la actuación, la presentación o tienen sus propios emprendimientos.

Sin duda, uno de los personas más relevantes y recordados del famoso programa es Óscar Naranjo, en parte, por sus contantes conflictos con los demás participantes. No obstante, no ha sido muy visto durante los últimos años.



Aunque hace unos años reapareció para contar a través de un video de YouTube que ya no era gay, no se volvió a saber de él hasta ahora. Naranjo apareció protagonizando los videos en TikTok de una iglesia cristiana del país.



Por medio de esa red social ha contestado varias peguntas hechas por usuarios, en las cuales ha contado que la religión le ha cambiado la vida, que está profundamente feliz.



Sobre su sexualidad, reiteró que no le gustan los hombres y, a pesar de que está soltero, sueña con tener una esposa e hijos en el futuro.



Una de las respuestas que más sorpresa ha causado fue la que se refería a su sostenimiento. Naranjo contó que vive de las ventas de rosquitas y diabolines, productos que ofrece en las calles.



“En mi vida laboral, vendo rosquillas y diabolines por las calles, aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa”, manifestó.



A continuación, le contamos qué ha sido de otros de los compañeros que tuvo Óscar Naranjo en la 'casa estudio'.



Elianis Garrido

La barranquillera tiene actualmente 34 años y ha actuado en telenovelas como 'Las Hermanitas Calle' y 'Sin senos sí hay paraíso', al igual que en películas como '¿En dónde están los ladrones?' y 'Santo Cachón'.



Garrido también es presentadora del programa 'Lo sé todo' del Canal Uno. Tiene una marca de suplementos deportivos y se desempeña igualmente como entrenadora y bailarina.

Sara Uribe

La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele', presentadora, modelo y empresaria tiene salones de belleza en Bogotá y Medellín, de donde es oriunda. Tiene un hijo, Valentino, con el futbolista Freddy Guarín, sin embargo, ahora está soltera.



Uribe estuvo retirada de la presentación durante algunos años, pero recientemente retomó su profesión y compartió a través de redes sociales su emoción.



Edwin Garrido

Garrido es recordado por su talento para la actuación y por la relación sentimental que tuvo dentro de la casa estudio con Manuela Gómez y su gran amistad con Óscar Naranjo.



En los últimos años se ha dedicado a la actuación y el entrenamiento físico.

Angélica Jaramillo



Llegó a la final de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, pero fue derrotada por Sara Uribe. Ha continuado su carrera como modelo y ha sido protagonista de varios videos musicales.



Además, tiene una marca de productos para el cabello y es mamá de dos niños.

Jhoan Álvarez

El ganador de 'Protagonistas de Nuestra Tele' se vio involucrado en el 2015 en un escándalo por un supuesto abuso sexual, sin embargo, el proceso se solucionó y quedó cerrado.



Álvarez continúa su carrera como actor y modelo, reside en Miami, Estados Unidos, y tiene una pequeña hija.



Sebastián Tamayo

El modelo y participante de Guerreros, programa del Canal Uno, fue operado recientemente por una grave lesión que sufrió en el peroné y está en proceso de recuperación para regresar a la competencia.



Su carrera como actor no se ha detenido y ha hecho parte de varias telenovelas. La más reciente de ellas es 'El Poder del Amor'.

Manuela Gómez

Gómez se desempeña actualmente como creadora de contenido digital y tiene una empresa de productos de belleza y cuidado capilar.

