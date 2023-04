Orlando Pelayo falleció en la tarde del pasado 21 de abril en el hospital Rosario Pumarejo López. El hombre se encontraba cumpliendo una condena en la cárcel Tramacúa, de Valledupar, por secuestrar y asesinar a su propio hijo, Luis Santiago, un bebé de 11 meses, el 26 de septiembre del 2008.



Según registros, se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado 10 de abril por problemas de salud. Las autoridades ya se encuentran realizando el debido procedimiento.



"La verdad me deja sin palabras porque es un sentimiento de frustración, de rabia y tristeza, porque se fue con la verdad en la boca, o sea, él nunca quiso decir la verdad (...) Que Dios lo juzgue. Yo lo único por lo único que puedo decir que lo siento es por la familia porque, pues igual familia es familia y por más malo que haya sido el tipo, es un dolor para la familia", comentó Ivonne Lozano, la madre de Luis Santiago.



Este hecho se suma a una larga lista de homicidios que conmocionaron al país. Aquí le dejamos algunos de los casos más polémicos.



Orlando Pelayo, en las audiencias en su contra. Foto: Federico Puyo / Archivo EL TIEMPO

Gabriel Enrique González



Este es uno de los casos más reciente y polémicos. El hombre habría secuestrado a su propio hijo Gabriel, de 5 años, para hacerle daño a su expareja y madre del menor. Según reportes, el confeso asesino llevó al infante hasta un hotel en Melgar, Tolima, donde cometió el ilícito en octubre del año pasado.



Luego de asfixiar a su hijo, este hombre, de 50 años, le envió una fotografía a la madre del menor, en la imagen se observaba el cuerpo del niño sábanas blancas y atrás una corona, símbolo del hotel. "No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesly sin tricitico y mucho menos yo. Felicidades", decía el mensaje.



La Policía Nacional hizo la captura y fue condenado a 45 años de prisión. Sin embargo, el pasado 28 de marzo se conoció la noticia sobre su muerte a causa de una sobredosis de medicamentos probablemente autoinfligida.

Miguel Ángel Meza



En noviembre de 2021, se conoció la noticia del asesinato de un menor de un año por parte de su padre, Miguel Ángel Meza. El cuerpo del bebé se encontró bajo un puente en el sector El Comercio, a un lado de la vía que va desde Cali a Palmira.



El martes 2 de noviembre, Miguel Ángel Meza fue enviado a la cárcel por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada.



En la mañana del 23 de octubre, el hombre se presentó a la casa del niño y se lo llevó. Jackeline, madre del menor, no estaba y cuando se enteró, empezó a llamarlo, pero no había respuesta. Luego de varias horas de angustia, según la su excompañero le contestó.



"Desde ese momento, cuando él me respondió de la manera como lo hizo, salí a buscar a la Policía porque yo sabía que mi bebé estaba en peligro. Ninguna de las entidades me quiso escuchar. Me decían: él es el papá”, asegura Jackeline.



Finalmente, dicen las autoridades que el delito puedo haberse cometido ese mismo día.



Miguel Angel Meza. Foto: Archivo particular

Diego Armando Cadavid



En 2020 el país se consternaba con el homicidio de Sofía Cadavid, une menor de 18 meses, quien fue perpetrada por su padre Diego Amando Cadavid, de 35 años, luego de secuestrarla el 17 de diciembre de ese año. Según dicen las investigaciones, debía entregarla sobre las 6 de la tarde de aquella fecha, pero jamás sucedió.

Al reportarla como desaparecida, Ejército, Bomberos, Policía, vecinos del sector y funcionarios de la Alcaldía de Rionegro emprendieron la búsqueda de la bebé.



A las pocas horas, el papá de la menor fue hallado desorientado, deambulando por las calles de este municipio del Oriente antioqueño. Al parecer, fue el mismo sujeto quien llevó a las autoridades al lugar donde había dejado el cuerpo.



Según el reporte de Medicina Legal, la bebé fue drogada, golpeada y asfixiada hasta morir.

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

