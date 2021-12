La presentadora Oriini Kaipara hizo historia recientemente al convertirse en la primera mujer en presentar las noticias en horario estelar con un tatuaje tradicional indígena en el rostro.



La mujer, presentadora del medio Three en Nueva Zelanda, tiene un tatuaje de la cultura maorí, que se hizo en el rostro tras descubrir su descendencia de dicha comunidad.

Descendiente de los maorís

En 2017, Oriini Kaipara se sometió a una prueba de ADN con el fin de aprender más sobre su origen étnico y su ascendencia, según indica el medio neozelandés ‘Stuff’.



El resultado la sorprendió: “La prueba mostró un 98 % de maoríes o polinesios, un 1 % de escandinavos y un 1% del Cáucaso, la región en la frontera de Europa y Asia”, reportó Stuff.



Los maoríes, según un portal especializado en la cultura de Nueva Zelanda, son un pueblo indígena que llegó a dicho territorio hace más de 1000 años, y cuentan con su propia historia, idioma y tradiciones.



El hallazgo llevó a Kaipara a reflexionar sobre lo que estaba haciendo por su cultura y por su herencia maorí.



"¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Estoy dando lo suficiente en términos de ayudar a promover mi idioma, mi cultura o mi herencia? ¿Estoy haciendo lo suficiente para defender las cosas maoríes, el idioma maorí, las costumbres maoríes, la cultura maorí? Sé que está en mí, pero ¿qué estoy haciendo exactamente?”, le dijo al medio citado.



Por eso, la mujer decidió hacerse un Moko Kauae, un tradicional tatuaje maorí que llevan las mujeres de esta cultura en la barbilla.



“Los tatuajes maoríes en la cara son la máxima expresión de la identidad maorí. Los maoríes creen que la cabeza es la parte más sagrada del cuerpo, por lo que los tatuajes en la cara tienen una importancia especial”, reporta el portal '100 % New Zealand'.



Y aunque creyó que nunca podría presentar noticias en televisión con su tatuaje, poco a poco comenzó a hacer historia en los medios.



Haciendo historia en la televisión

La periodista, de 37 años, comenzó a hacer historia en 2019. En aquel año se convirtió en la primera mujer con un tatuaje tradicional de una cultura indígena en presentar un boletín de noticias.



Pero esta semana, Kaipara siguió haciendo historia al ser la primera mujer con tatuaje en su rostro en presentar un noticiero convencional en un horario estelar.



Kaipara presentó la emisión de las 6 de la tarde en el canal ‘Three’, en reemplazo de Sam Hayes, presentadora habitual del noticiero que se encuentra en licencia de maternidad.



“Se presentará en Newshub Live a las 6 p. m. en lugar de los presentadores habituales, lo que la convierte en la primera mujer con un moko kauae para presentar noticias en horario estelar. Actualmente también está completando las noticias nocturnas”, narró el medio local ‘Stuff’.

🛑En #NuevaZelanda Oriini Kaipara se ha convertido en la 1ª periodista maorí con un tatuaje "moko kauae" en presentar las noticias en horario de máxima audiencia



🔻El tatuaje tradicional en el mentón es un rito de paso de la adolescencia a la edad adultapic.twitter.com/VtNe9H8PET — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) December 30, 2021

La mujer aseguró que es consciente de su logro y afirmó que busca seguir abriendo nuevos caminos para las comunidades tradicionales y para su cultura.



"Soy muy consciente de que soy la primera con moko kauae en presentar un boletín de noticias en horario estelar de las seis. Eso está siempre en el fondo de mi mente, que cada paso que doy es como romper un techo de cristal”, aseguró.



Según la mujer, su trabajo es un compromiso para inspirar a otras mujeres y a otras personas a “abrazar su cultura” y a perseguir sus sueños y metas.



“Me he dado cuenta por un tiempo de que es mucho más grande que simplemente leer las noticias o hacer historias que nos importan a todos. También es una gran victoria para esta generación y las próximas 10 generaciones: no dejes que la identidad o que tu cultura te impidan nada. De hecho, lo usas como tu poder, para ser más grande y hacer grandes cosas para todos”, dijo al diario citado.

Con su aparición en televisión, Kaipara está abriendo espacios para los maoríes y para todas aquellas culturas que sienten que no hay lugar para ellos en lugares cotidianos de la sociedad.



Tendencias EL TIEMPO

