‘Original y copia en Yo Me Llamo’: ¿quiénes fueron los ganadores de los $50 millones?

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Symphony’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los siete competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de 'Yo Me Llamo', y en el que día tras día reciben apoyo de expertos para alcanzar al máximo el parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 83 de la competencia, donde los siete imitadores que están en la recta final del programa, protagonizaron uno de los momentos más emotivos y especiales de la temporada, pues se enfrentaron a su artista favorito en ‘Original y copia en Yo Me Llamo’.



Tras escuchar las siete presentaciones, cinco con su artista original y dos con ‘duetos de inmortales música’ que han fallecido, los tres miembros del jurado tuvieron que escoger a los dos ganadores de 25 millones de pesos cada uno.

Con los bustos de los siete imitadores que continúan en la competencia, sobre la mesa del jurado, César Escola indicó que una de las ganadoras del reto era ‘Yo Me Llamo Shakira’, según el maestro, la doble lo hizo “idéntico a la artista original”.



Luego de entregar los primeros 25 millones del premio, Amparo Grisales hizo lo mismo, y tomó el busto del artista que ganaría los 25 millones restantes, y caminó hacía el escenario para entregarle a ‘Yo Me Llamo Miguel Bosé’ el premio.

Estos siete concursantes han tenido que luchar codo a codo con sus compañeros del reality, pues no la tienen nada fácil en la competencia.



Algunos de los competidores que se han quedado por fuera del show y que no lo han hecho nada mal, han sido Celia Cruz, quien manifestó que nunca le cayó bien a Amparo Grisales; Ryan Castro quien también salió molesto con los jurados y Rosalía, quien fue la última eliminada del reality.



‘Yo me llamo’ ya se encuentra en sus últimos capítulos y es posible decir que esta temporada ha sido una de las más reñidas, especialmente en estas últimas instancias, puesto que los imitadores de Vicente Fernández, Shakira, Luis Miguel, Miguel Bosé, Carín León, Gilberto Santa Rosa y Ángela Aguilar, deberán dar todo de sí para quedarse con el título del doble Perfecto.

