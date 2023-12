Organizador de Karol G habló sobre el evento en Bogotá: 'Vamos a hacer cosas similares'

La paisa Karol G sorprendió a sus fanáticos en Medellín con su ‘Mañana será bonito fest’, que se realizó el 1 y 2 de diciembre, un evento que tuvo a grandes invitados, entre ellos Ryan Castro, Peso Pluma, Becky G, Romeo Santos, Young Miko y Feid.



Además, brindó varias experiencias a quienes tenían la boleta, ya que podían encontrarse con escenarios especiales para tomarse fotos, piscina de pelotas, rodaderos, entre otras actividades que se pudieron hacer dentro del Atanasio Girardot.

En las redes sociales se observó que los asistentes al concierto disfrutaron cada parte de la experiencia. La velada significó un gran éxito para los fanáticos de la ‘Bichota’ puesto que no se había realizado un evento de ese tipo en la ciudad de Antioquia.



El organizador del concierto, Diomar García, habló en una entrevista con la cadena radial ‘Blu Radio’ sobre el balance que dejó la presentación de la intérprete de ‘Provenza’. “Con Karol G directamente no hemos hablado, pero sí con todo el equipo que está feliz de todo lo que sucedió el fin de semana", afirmó.



"El próximo artista que quiera hacer un ‘show’ en Medellín, tratará de sobrepasar lo que hizo, lo cual es bastante complicado, porque francamente, fue un montaje espectacular, con una producción técnica impecable. Todo lo que se montó de última tecnología fue muy bien confeccionado”, expresó el empresario.



Cabe recalcar que el organizador cucuteño se encarga de organizar los eventos de varios artistas nacionales e internacionales y que para este evento de Karol G tuvieron aproximadamente la asistencia de 100.000 personas en el estadio.

Karol G podría llevar algunos artistas invitados a la capital



Diomar García también será el organizador del evento para el concierto que la artista paisa va a brindar el próximo 5 de abril. El periodista Néstor Morales preguntó si tienen planeado hacer algo similar en Bogotá.



“Vamos a hacer muchas cosas muy similares a las que se hicieron en Medellín, las experiencias, vamos a tratar de llevarlas a Bogotá, si no se pueden todas, las que quepan alrededor del Campin”, dijo García.



En cuanto a los artistas explicó que son elegidos de último momento, por lo que no sabía quiénes iban a asistir. Por tal motivo, aún no se sabe si los mismos que estuvieron en el festival puedan estar en el espectáculo que se hará en la capital del país.

Karol G, una latina haciendo historia en estadios de Estados Unidos

