El hombre orco que tiene colmillos y lengua bífida

Las cirugías estéticas cada vez son más frecuentes en las personas. Tanto para embellecerse o mejorar su apariencia física, como para parecerse a personajes de ficción o atraer las miradas de todos.

Rico Ledesma es uno de ellos. Un hombre brasilero de 42 años que se ha sometido a diferentes cirugías, que incluyen implantes y mutilaciones, y luce decenas de tatuajes en su cuerpo que llegan hasta su rostro.



(Además: Se durmió en su tienda para que no la robaran y los ladrones lo asesinaron).



En redes sociales, que ya no aparecen activas, se hacía llamar el 'Orco infernal' pues toda su vida ha ido en busca de un objetivo: parecerse a esta criatura mitológica presente en el videojuego World of Warcraft (WOW).



Para llegar a esto, se tuvo que someter a incontables intervenciones y cambios extremos. El más reciente fue insertarse un par de colmillos gigantes en su maxilar inferior. La intervención le costó 500 dólares, según informó el diario 'El Clarín'.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre de 42 años tiene alrededor del 85 por ciento de su cuerpo tatuado. Foto: Instagram @Orcinfernall

Un comienzo con perforaciones y tatuajes

Ledesma, nacido en Iguatemi, ubicado en Mato Grosso del Sur, comenzó este recorrido de transformaciones a sus 15 años cuando se hizo su primer tatuaje. De acuerdo con el diario argentino, desde ese momento su percepción del sobre "cambió para siempre".

Facebook Twitter Linkedin

Actualmente sus redes sociales están deshabilitadas Foto: Instagram @Orcinfernall

Desde ese instante, quiso rendir homenaje a su videojuego favorito queriendo parecerse a uno de sus protagonistas.



Actualmente tiene tatuado el 85 por ciento de su cuerpo.



Luego de los tatuajes, siguieron las perforaciones. Actualmente cuenta con ocho por debajo de la piel, la bifurcación en la lengua para darle apariencia bífida, y cortes en las orejas y la nariz para afilarlas. También se inyectó tinta en los ojos para darles un color negro.

Los implantes

El fanático de los videojuegos tuvo su primer implante a los 35 años. La intervención se la hizo en la frente. Después de ello, siguieron los cuernos.



El sujeto confesó al medio argentino que sus transformaciones no fueron respaldadas por su familia ni amigos.



"Solo intento ser yo mismo. Estas son mis ideas, mi inspiración. Me sale del corazón. La gente suele decirme cosas buenas, y esto me motiva para continuar. Gente mala existe por todas partes y siempre están ahí, pero no me afectan”, dijo.



(Lea también: Exsoldado nazi, de cien años, será juzgado por más de 3 mil muertes).

Ledesma vive con su esposa, su hija y tiene un bebé en camino. Su pareja, además es tatuadora y su apodo es "la mujer murciélago". Ella también ha tenido varias intervenciones como las orejas cortadas, ojos negros, dos implantes y tatuajes por todo el cuerpo.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO