Estas son algunas oraciones para encontrar el amor verdadero en San Valentín

¿Sin encontrar el amor verdadero? A días de celebrar San Valentín, el próximo 14 de febrero, varias personas buscan a una persona para pasar la fiesta. Existen varias oraciones que puede poner en práctica para elevar sus deseos y conseguir una relación duradera.

La tradición de esta fecha es celebrada en varios países el 14 de febrero. Aunque en Colombia, se conoce como el Día del Amor y la Amistad, el cual se realiza a mediados de septiembre, varias personas no desaprovechan ambas ocasiones para festejar el amor y regalar flores, chocolates y cartas.

El origen de esta celebración es incierto. Sin embargo, algunos investigadores apuntan que esta tradición se originó en la antigua Roma, en la fiesta de las lupercales.



De acuerdo con la iglesia, la historia surge por un sacerdote llamado Valentín, quien empezó a celebrar matrimonios secretos entre las personas enamoradas.

Según la enciclopedia católica, "todas las aves escogen su pareja". Es decir, que la elección se convirtió en un rito importante para homenajear a las personas que se casaban.



Otras prácticas reúnen la tradición de escribir cartas. Todo esto por la literatura francesa e inglesa que se encuentran algunos relatos. Uno de los expositores, un texto escrito en francés por el poeta bilingüe John Gower.

Oraciones para encontrar el amor en San Valentín

Desde el sitio religioso 'Hozana' comparten la poderosa oración para encontrar el amor verdadero en San Valentín y no pasar esta fecha solo. A continuación, el texto:



El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece.



No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.



El amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.



El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá.



Amén.

Oración para los enamorados

Una oración para los enamorados. Foto: iStock

El portal 'Aci Prensa' comparte una oración para los enamorados, que puede recitar durante esta festividad para alcanzar sus mayores deseos. A continuación, dicho texto:

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y amas.



Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado.



Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante a ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado.



Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón: enséñame que el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro y que no puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos.



Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por quien camina a mi lado; haznos, dignos el uno del otro; que seamos ayuda y modelo.



Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor.



Amén.

Oración a San Antonio para encontrar el amor

Bendito San Antonio, él más amable de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor de poseer poderes milagrosos.



Con tus palabras ayudaste a aquellos con problemas o ansiedades y los milagros ocurrieron por tu intercesión.



Te imploro que obtengas para mí…



(Mencione su petición).



Gentil y querido santo,c on tu corazón siempre lleno de compasión humana, susurra mi petición al dulce Niño Jesús, a quien le gustaba estar entre en tus brazos, y recibe por siempre la gratitud de mi corazón.



(Rezar tres padres nuestros y tres avemarías).

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO