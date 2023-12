Esta es la poderosa oración para pedirle favores a la Virgen de la Medalla Milagrosa

La Virgen de la Medalla Milagrosa es un símbolo de devoción y fe reconocido por la iglesia católica, para ser un apoyo de aquellos que buscan enfrentar momentos difíciles y buscan un milagro.

La Virgen de la Medalla Milagrosa

Según 'Aci Prensa', el origen de la medalla está inspirado en las revelaciones de la Virgen María que hizo de manera privada a Santa Catalina Labouré. La divinidad acude a ella para que reproduzca la imagen que vio y sea plasmada para la eternidad.

(Lea: El Papa Francisco cumple 54 de años de ser ordenado como sacerdote).

Facebook Twitter Linkedin

La virgen se le apareció a Santa Catalina Labouré. Foto: iStock

Tras este encuentro, se empezó a distribuir el objeto por todo París y fue aprobación eclesial. La creencia en ella se propagó y fue la madre de miles de favores, y gracias concebidas. Por eso, también es conocida como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

De acuerdo con el sitio anterior, Santa Catalina Labouré murió en 1876 y el Papa Pío XII la declaró santa en 1947. Gracias a esto, la festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa se celebra el 27 de noviembre en honor a su legado.

(De interés: Conozca estos datos curiosos sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María).

Esta es la poderosa oración de la Virgen de la Medalla Milagrosa

El portal web 'Hijas de la caridad provincia de Cali' compartió la oración que se puede recitar todos los días a la Virgen de la Medalla Milagrosa para que ella conceda sus mayores anhelos. A continuación, el texto completo:

(A continuación: Corona de Cristo: ¿qué significa que le regalen esta planta en la tradición cristiana?).

Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa que te manifestaste a Santa Catalina Labouré, como mediadora de todas las gracias, atiende a mi plegaria.



En tus manos maternales dejo todos mis intereses espirituales y temporales y te confío en particular la gracia que me atrevo a implorar de tu bondad, para que la encomiendes a tu divino hijo y le ruegues concedérmela si es conforme a su voluntad y ha de ser para bien de mi alma.



Eleva tus manos al señor y vuélvelas luego hacia mi virgen poderosa. Envuélveme en los rayos de tus gracias para que a la luz y al calor de esos rayos, me vaya desapegando de las cosas terrenas y pueda marchar con gozo en tu seguimiento, hasta el día en que me acojas en las puertas del Cielo.



Amén.

Oración a San Judas Tadeo para casos imposibles y desesperados

Más noticias en EL TIEMPO

Cuáles son los milagros que hace la Virgen de la Inmaculada Concepción

Navidad 2023: ¿quién fue San Nicolás, el santo que inspiró a ‘Papá Noel’?

¿Qué es la oración según la Biblia y cuáles son las más importantes?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO