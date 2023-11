Conozca esta oración para pedir por el buen inicio del mes de noviembre

Falta poco para la llegada de diciembre y poder celebrar el nacimiento del niño Jesús junto a su familia y amigos más cercanos, compartiendo no solo la comida navideña y los regalos, sino también, la oración de las novenas para dar las gracias por todas las bendiciones del año.



Sin embargo, no es necesario esperar hasta el último mes para realizar algún rezo y agradecer por todo lo aprendido, las experiencias que tuvo, los nuevos comienzos o las oportunidades que ha podido obtener durante el 2023.

Desde este 1 de noviembre puede iniciar con la práctica de la oración para llamar la buena suerte a su vida, según la tradición católica. Antes de comenzar, ubíquese en un lugar en el que pueda sentirse cómodo para hacer la plegaria del día.



Oración diaria



La oración, para los católicos, es un momento de encuentro personal con Dios en el que se establece una relación íntima con Él. Foto: iStock

Amado Padre que estás en el cielo, te buscamos a ti y a tu reino.



Nos reunimos para escuchar tu palabra, para que podamos recibir fortaleza en nuestras vidas y en todas nuestras relaciones con los demás.



Queremos mantenernos firmes, creyendo que en todo, sea grande o pequeño, se está realizando tu voluntad, y que todavía podemos experimentar una nueva venida de tu gloria en la tierra.



Entonces las preocupaciones terrenales ya no nos atormentarán ni nos dejarán agotados, sino que todo será nuevo y las cosas celestiales nos rodearán, conforme a tu voluntad buena, misericordiosa y perfecta.Amén.

Para poder continuar, recuerde que el próximo 6 de noviembre se celebrará el ‘Día de Todos los Santos’, en la que se honra a todos los difuntos que alcanzaron la santidad y a sus fieles creyentes, para que usted visite la tumba de ese ser amado que ya no se encuentra en la tierra.



Si desea que este mes de noviembre le traiga buenas noticias realice este rezo que podría ayudarle a cumplir sus objetivos, mientras que deja en las manos de Dios el futuro de estos nuevos días que están por venir.

Oración para el mes de noviembre



Amado Dios, hoy quiero darte gracias porque sé que tú me amas y manifiestas ese amor hacia mí de muchas maneras. Me has dado un hermoso hogar, una bella familia y aunque no soy millonario, nunca me falta nada, pues tú eres mi amoroso proveedor.



Gracias también Padre celestial, por el maravilloso regalo de la vida y por permitirme la dicha de vivir este nuevo mes de noviembre que desde ahora pongo en tus manos. Te pido que me des fuerza, valor, salud y confianza y por favor permite que mis anhelos se vayan logrando día a día.



Te suplico que este mes de noviembre sea un mes de gozo, alegría y metas cumplidas en tu nombre. Por favor mira mi vida y la vida de mi familia, mira nuestros corazones, nuestras ilusiones y también nuestras necesidades.



En este nuevo mes te pido que por favor nos rodees con tu amor, que permanezcas siempre cerca de nosotros y que seas tú acompañándonos a cada instante. Ilumínanos con tu sabiduría para poder tomar buenas decisiones, llena nuestro corazón de amor para poder ser un instrumento de tu obra y colma nuestro espíritu de esperanza y fuerza para poder seguir adelante aun en medio de las adversidades.



Por favor, celebra nuestros triunfos con nosotros y sé nuestro consuelo y refugio en los momentos de tristeza. Amado Dios, deseo vivir este mes en tu presencia porque tú eres vida y amor, por eso siempre seguiré tus pasos, renuevo mi confianza y sé que contigo las pruebas pronto se convierten en maravillosas bendiciones.



Gracias amado Dios, por tu amor que no conoce límite y gracias por ser la fuente de mi dicha, mi paz y mi alegría. Dejo mi vida en tus manos, pues confío plenamente en tus planes y sé que gracias a ti, noviembre será un mes de dicha, salud, sanación, prosperidad y bendición,Amén.



*Oraciones tomadas de oración milagrosa y Plough

La poderosa oración de San Miguel Arcángel contra el demonio

