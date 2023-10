Oración para pedir por el buen comienzo de la semana, ser exitoso y prospero

Cada inicio de semana es una oportunidad. Para los creyentes, Dios es quien les da un nuevo comienzo para que logren cumplir los objetivos que se proponen.



Esto también sirve para mirar atrás, aprender de los errores y no volverlos a repetir. Una de las formas de lograrlo es la oración, de acuerdo con la doctrina del catolicismo.



Como está estipulado es su dogma, hacer una oración a Dios es una forma directa de comunicarse con él, por lo que aconsejan hacer una al iniciar la semana.

Es por eso, que a continuación le traemos unas oraciones para iniciar la semana y pedir éxito y abundancia, según el portal 'Conexión Migrante' Y 'Posmo'.

Oración para iniciar en la semana



"Gracias, Señor por el hogar que tú me concediste, porque nunca han faltado los alimentos en mi mesa, por la salud, por el aire que respiro y por todo lo bello de tu creación que nos rodea".



"Tú sabes que te amo y que mi vida sin ti no tiene ningún sentido, por eso quiero empezar esta semana entregándome a ti y pidiéndote que me des fuerza para superar las pruebas, paciencia para esperar en tu amor y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Por favor acompáñame a cada instante y permíteme dar lo mejor de mí en todas mis obligaciones y actividades".

"En esta oración también quiero pedirte por mis seres queridos, especialmente por aquellos que se encuentran viv)iendo problemas o dificultades. Por favor rodearlos con tu manto y dales tu bendición, ayúdalos a solucionar los problemas que los abruman y permite que esta sea una semana colmada de bendiciones, triunfos, paz y prosperidad".



Amén.

Oración para iniciar lleno de bendiciones la semana

"Gracias mi buen Señor por esta hermosa semana que inicio hoy, es de gran bendición para mi vida arrancar un nuevo día de Tu mano".



"Gracias por el aire que respiro, la, salud, el vestido, los alimentos, el sustento, la familia, el trabajo, gracias, amado Señor por todo, porque sé que todo viene de ti".



"Me faltan las Palabras Padre amado, porque no siendo merecedor de nada, Tú, en Tu gran amor y misericordia me bendices con abundancia".





"Gracias también por la victoria me vas a conceder esta semana, porque antes de finalizar, seguro estoy, que será mía".



Por Jesús nuestro Señor. Amén.

