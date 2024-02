Oración para pedir plegarias a San Eulogio de Córdoba, el mártir de España

Eulogio de Córdoba nació en el siglo IX, y fue conocido por ser un escritor, mártir y santo. Él era un mozárabe, uno de los cristianos que vivían bajo la dominación de los musulmanes, según la Real Academia de la Historia. El 9 de enero se conmemora su trayectoria.

De acuerdo con 'Aci Prensa', los mártires de Córdoba se conoce como un grupo de cristianos mozárabes condenados a muerte. Todo esto bajo los reinados de Abderramán II y Mohamed I.

Los martirios son conocidos gracias a San Eulogio de Córdoba, el cual registró varios de estos actos cometidos en los textos, el 'Memoriale Sanctorum', compuesto por dos cartas, y 'el Apologeticus Martyrum', dedicado a Rodrigo y Salomón, quienes fueron martirizados en el año 857 d. C.

(A continuación: Miércoles de ceniza: el papa Francisco presidirá la misa y tradicional procesión).

San Eulogio de Córdoba fue detenido a principios del 859 d. C., por haber ayudado a ocultar a Leocricia, una cristiana de padres musulmanes. Tras esto, el hombre fue sentenciado.



Su muerte ocurrió el día 11 de marzo de ese mismo año. Según, la Real Academia de la Historia, los restos de este hombre fueron sepultados en la basílica de San Zoilo.



En el año 883, Alfonso III obtuvo las reliquias y las trasladó a la capilla de Santa Leocadia en la catedral de Oviedo. Después pasaron a la cámara santa del mismo sitio y otra parte a Córdoba para ser depositada en la iglesia de San Rafael.

(De interés: Consejos para vivir el Miércoles de Ceniza y San Valentín desde el catolicismo).

@luisgarciaramos84 ¿Dónde descansan los restos de San Eulogio y de Santa Lucrecia de Córdoba? ♬ sonido original - Kike conversa

Oración a San Eulogio de Córdoba

El portal 'Camino católico' compartió la poderosa oración para pedir plegarias a San Eulogio de Córdoba. A continuación, dicho texto completo.

(Enseguida: El 8 de febrero se hará la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas).

San Eulogio de Córdoba, humilde sacerdote de principios del siglo IX.



Te ordenaste con un sentimiento de profunda indignidad ante lo que sabías que era el ministerio sacerdotal. Te tocaron vivir tiempos convulsos de persecución a los cristianos por el Islam, de los que darías cuenta en tu libro, en el que relatabas con fervor como hombres y mujeres de tu tiempo eran conducidos al cadalso. Entregaban sus almas a Dios piadosamente, perdonando a sus verdugos.



Córdoba tampoco se libró de la injusticia de sus gobernantes y de las tropelías que realizaban con leyes injustas.



Tus constantes denuncias por semejante abuso no te lo perdonaron tus enemigos, y te llevaron, también a ti, a dar la Vida por Cristo.



San Eulogio, intercede ante Dios por los cristianos de este siglo, a fin de que sepamos ser defensores de la verdad y no tener miedo a las represalias del mundo.



Amén.

Oración a los Santos Mártires de Córdoba



Sagrados Mártires de Cristo,

ilustres héroes de su milicia,

ejemplares de toda virtud,



Baluarte inexpugnable de la fe,

que con valerosa constancia

expusisteis vuestras vidas al rigor

de los martirios más severos



Tolerando intensísimos tormentos

y derramando vuestra sangre preciosa

hasta dar la vida a los filos del cuchillo

por el amor de Cristo:



Haced, gloriosos protectores míos,

que imitando vuestras virtudes,

practique yo la misma constancia

en vencer mis tres enemigos,



Que con el mismo ímpetu que los tiranos

os querían quitar no sólo la vida del cuerpo

sino la del alma, con el mismo me invaden ésta;

para que, conseguida su victoria,



Pueda con mayor mérito rendirme a vuestros pies,

y solicitar de vuestra poderosa intercesión,

consiga del Señor, que presentándole vuestros méritos,

me conceda lo que por ellos le pido;



Siendo para honra suya, accidental gloria vuestra,

y utilidad de mi alma;

y si no me conviene su cumplimiento para mi salvación eterna,

trocad mis ruegos, y pedid para mí a Dios



Me conceda aquello que yo más necesito

para agradarle y gozarle en la feliz mansión de la bienaventuranza.



Amén.

El Papa agradece las oraciones por su salud en la misa de Ramos

Más noticias en EL TIEMPO

Así fueron las visiones del infierno, de acuerdo con santos de la Iglesia Católica

Por qué la gratitud es un camino hacia la vida plena, según la Biblia

Esta es la poderosa oración a San José para conseguir arrendar una casa

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO