Oración para pedir intercesión de San Ambrosio en los momentos difíciles

A la hora de buscar tranquilidad en los momentos difíciles, existen oraciones que ayudan a permanecer con calma en este tipo de situaciones.



San Ambrosio fue uno de los doctores de la iglesia, gobernador de Italia, obispo de Milán, embajador y mediador en diferentes conflictos.



Así mismo, se caracterizó por ser alguien que sabía explicar muy bien la Palabra de Dios a los demás y ayudarlos en las dificultades.



Algunos santos tienen oraciones que ayudan a las personas a conseguir la paz que requieren en ciertos momentos, por lo que aquí le traemos este texto que pueden ayudarle a superar esos instantes, registrado por el portal de Aciprensa.

Oración a San Ambrosio

Señor mío Jesucristo,

me acerco a tu altar

lleno de temor por mis pecados,

pero también lleno de confianza

porque estoy seguro de tu misericordia.



Tengo conciencia de que mis pecados son muchos

y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua.



Por eso, Señor de bondad y de poder,

con miserias y temores me acerco a Ti,

fuente de misericordia y de perdón;

vengo a refugiarme en Ti,

que has dado la vida por salvarme,

antes de que llegues como juez a pedirme cuentas.



Señor no me da vergüenza

descubrirte a Ti mis llagas.



Me dan miedo mis pecados,

cuyo número y magnitud sólo Tú conoces;

pero confío en tu infinita misericordia.



Señor mío Jesucristo, Rey eterno,

Dios y hombre verdadero, mírame con amor,

pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros.



Escúchame, pues espero en Ti.



Ten compasión de mis pecados y miserias,

tú que eres fuente inagotable de amor.



Te adoro, Señor,

porque diste tu vida en la Cruz

y te ofreciste en ella como Redentor por todos los hombres

y especialmente por mí.



Adoro Señor, la sangre preciosa

que brotó de tus heridas

y ha purificado al mundo de sus pecados.



Mira, Señor, a este pobre pecador,

creado y redimido por Ti.



Me arrepiento de mis pecados

y propongo corregir sus consecuencias.



Purifícame de todas mis maldades

para que pueda recibir menos indignamente

tu sagrada comunión.



Que tu Cuerpo y tu Sangre

me ayuden, Señor, a obtener de Ti

el perdón de mis pecados

y la satisfacción de mis culpas;

me libren de mis malos pensamientos,

renueven en mí los sentimientos santos,

me impulsen a cumplir tu voluntad

y me protejan en todo peligro

de alma y cuerpo.



Amén.



Hacer la petición y rezar el Credo,



Padrenuestro, Avemaría y Gloria.



Ya que San Ambrosio se dedicó también a escribir cantos y oraciones, aquí le traemos una de esas oraciones que él redactó para los momentos difíciles:

Oración a Sam Ambrosio para momentos de dificultad

¡Oh mi piadoso Señor Jesucristo! Yo pecador, sin presumir de mis méritos, sino confiando en tu bondad y misericordia, temo y vacilo al acercarme a la mesa de tu dulcísimo convite, pues tengo el cuerpo y el alma manchados por muchos pecados, y no he guardado con prudencia mis pensamientos y mi lengua.



Por eso, oh Dios bondadoso, oh tremenda Majestad, yo, que soy un miserable lleno de angustias, acudo a ti, fuente de misericordia; a ti voy para que me sanes, bajo tu protección me pongo, y confío tener como salvador a quien no me atrevería a mirar como juez.



A ti, Señor, muestro mis heridas y presento mis flaquezas. Sé que mis pecados son muchos y grandes, y me causan temor, mas espero en tu infinita misericordia. Oh Señor Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre, clavado en la cruz por los hombres: mírame con tus ojos misericordiosos, oye a quien en ti espera; Tú que eres fuente inagotable de perdón, ten piedad de mis miserias y pecados.



Salve, víctima de salvación inmolada por mí y por todos los hombres en el patíbulo de la cruz. Salve, noble y Preciosa Sangre, que sales de las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado y lavas los pecados de todo el mundo. Acuérdate, Señor, de esta criatura tuya, redimida por tu Sangre.



Me arrepiento de haber pecado y deseo enmendar mis errores. Aleja de mí, Padre clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, para que, limpio de alma y cuerpo, sea digno de saborear al Santo de los santos.



Concédeme que esta santa comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre, que indigno me atrevo a recibir, sea el perdón de mis pecados, la perfecta purificación de mis delitos, aleje mis malos pensamientos y regenere mis buenos afectos; conceda eficacia salvadora a las obras que a ti te agradan; y, finalmente, sea la firmísima defensa de mi cuerpo y de mi alma contra las asechanzas de mis enemigos. Amén.

