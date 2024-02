Oración para la Cuaresma y el comienzo de la Semana Santa, reflexión espiritual

La Cuaresma inició el pasado Miércoles de Ceniza y marcó el inició para prepararse para la Pascua, que tiene un tiempo de 40 días. Además, se cruza con la Semana Santa que comienza el domingo 24 de marzo y termina el 30 del mismo mes.

Durante este tiempo litúrgico, los fieles se comprometen a orar, practicar el ayuno y la penitencia. Todo esto para preparar el corazón para la celebración de la resurrección de Cristo en la Pascua.

La Cuaresma

Durante la Cuaresma, la institución incluye el uso del color morado que significa tiempo de luto y penitencia. Además, se invita a perdonar, dejar el rencor y el odio.



Según 'Aci Prensa', la duración de esta se basa en el símbolo del número 40 de la Biblia. En esta se habla de los días de diluvio y el tiempo que caminó el pueblo por el desierto. Este año, comenzó con el Miércoles de Ceniza, el pasado 14 de febrero.

Semana Santa 2024

Para la Semana Santa, los creyentes se reúnen de varias ceremonias que ofrece la iglesia, como el rezo del Viacrucis.



La importancia de esta tradición en la iglesia católica es recordar la Pasión y Muerte de Cristo durante una semana y abrir paso al Domingo de Pascua. En esta ocasión, comienza el próximo domingo 24 de marzo y termina el 30 del mismo mes.

La Semana Santa es una de las festividades más importantes de la religión católica. Foto: iStock

Oración para la Cuaresma

El sitio 'Servicios de ayuda católicos' compartió la poderosa oración para recitar en estos tiempos de Cuaresma. Esta invita a la reflexión en conjunto y hacerse todos los días. A continuación, dicho texto completo:

Este es un tiempo del año litúrgico. Foto: iStock

Señor de la Cuaresma, Señor de la Pascua,

Mira este mundo que has creado.

Observa cómo tu pueblo se mueve:



Buscando alimentos,

buscando oportunidades,

buscando seguridad,

buscando esperanza.



Muchos se han visto obligados a alejarse de sus hogares.

Llamamos a estas personas refugiadas.

Pero como nos recuerdan las palabras de San Juan Pablo II:

“Nuestra verdadera patria es el cielo”.



En nuestro anhelo por el paraíso que has hecho para nosotros,

¿no somos todos refugiados?

¿No anhelamos todos a aquellos de quienes hemos sido separados?

¿No nos han desafiado a todos a trabajar en este mundo?

¿Para llevar a cabo tu misión?

Señor, que mi sacrificio de Cuaresma me recuerde mi deseo por mi hogar

celestial.



Y que mi exilio me ayude a crecer en solidaridad con los refugiados en todas

partes:

compartiendo alimentos para el viaje,

descanso para los que están agotados,

protección para los vulnerables.



Hasta que juntos encontremos el camino a casa y lleguemos a ti.



Amén.

Oración para la Semana Santa

El portal 'Hozana' trae la oración para decir en Semana Santa. Invita a vivir de nuevo los últimos momentos de la vida terrenal de Jesús, conmemorando la Santa Cena, el Jueves Santo, su pasión y, por último, su muerte durante el Viernes Santo.





¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!



¿Cómo puedo alegrarme de mi libertad si la debo a tus ataduras?



¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!



¿Cómo puedo alegrarme de mi salvación, si la he adquirido por tu sufrimiento?



¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!



Señor, Tú has sufrido porque has querido, por amor y misericordia.



¡Eres Tú, Señor, quien ha sufrido la muerte para que yo viva!



Amén.

