¿Problemas de sueño? Realice esta oración para dormir tranquilamente en las noches

Cuando se tiene un día de mucho estrés o recibe noticias inesperadas, esto puede causar algunos problemas para conciliar el sueño, lo que al día siguiente lo hará sentir cansado, por esto es importante que cuide su salud.



Es fundamental que tenga un horario establecido para sus horas de descanso, dormir a la misma hora todos los días prepara a su cuerpo y cerebro para ese momento de relajación, de acuerdo con MedlinePlus.

Según el portal citado, si durante 15 minutos usted no tiene sueño, debe levantarse de su cama e ir a otra parte de su hogar, esto para que su cerebro no relacione este lugar con el estrés. Si tiene muchos pensamientos, puede tomar un libro de su biblioteca o buscar uno en internet para leer un rato y relajarse.



Si esto no permite que se distraiga un poco y es un fiel creyente, puede realizar una oración que le brinde esa tranquilidad. Dios puede liberar su mente y corazón durante esas noches estresantes, encontrando la serenidad y la paz.



Oración para descansar en la noche



Padre celestial, mientras me acuesto para dormir, relaja la tensión de mi cuerpo, calma la inquietud de mi mente y aquieta los pensamientos que me preocupan y me desconciertan.



Ayúdame a reposar mi ser y todos mis problemas en tus fuertes y amorosos brazos. Permite que tu Espíritu Santo ministre mi mente y mi corazón mientras duermo, para que, cuando me despierte por la mañana, sienta que he recibido luz para mi camino, fuerza para mis tareas, paz para mis preocupaciones y perdón de mis pecados.



Concédeme esta noche el sueño y mañana la fuerza para vivir. En el nombre de Jesús.

Amén.



Si lo que usted siente es temor por las noches, puede confiar sus preocupaciones a Dios para que estas se vayan de su mente y pueda descansar, puesto que orar puede ayudar a reconfortarlo y sentirse más cerca del Señor debido a la protección que le puede brindar, según ‘Halow’.

Oración para el temor antes de dormir



Espíritu Santo, por favor, rodéame, mantenme a salvo y seguro. Llena mi mente con tu verdad, guía mis pensamientos y calma mis miedos. Señor, refrena mis emociones, para que guíes mis sentimientos y no me dejes ser vencido por la ansiedad. Sostén mi alma con una visión de futuro y esperanza para el mañana.



En el nombre de Jesús. Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO