Oración día de las velitas: ¿cómo usar una vela para pedir un milagro urgente?

Este 7 de diciembre se celebra el día de las velitas, con motivo a este festejo, hoy varias familias se reúnen para agradecer por todas las bendiciones recibidas durante el año y hacen sus nuevas peticiones.

Velas para pedir un milagro urgente

La vela simboliza la presencia de Dios que ilumina el camino de cada fiel creyente, acompañado por la oración para elevar el espíritu y el alma. Encender este objeto es motivo de prosperidad y buenas cosas en la vida.

En esta ocasión, si desea pedir fervorosamente un milagro, que mejor día para hacerlo que en la celebración del día de velitas. Atraer todo lo positivo y manifestarlo a través de una poderosa oración acompañada de la vela adecuada, es un rezo significativo para que sus peticiones se cumplan.

Esta noche se celebra el día de velitas. Foto: Abel Cárdenas. EL TIEMPO

¿Cómo elegir correctamente la vela?

Según el sitio 'Hozana', a partir de hoy se puede comprar una vela en una tienda para que acompañe las novenas que vienen en camino. El portal recomienda que para elegir la adecuada hay algunas muy populares de santos como son San José, Santa Rita o San Miguel.



De hecho, en varios establecimientos se consigue la imagen plasmada de estas representaciones sagradas. Respecto al color, 'Hozana' recuerda que el color no importa, pero eso sí, no se debe adquirir en sitios esotéricos porque puede perder su "poder".

La vela simboliza iluminación. Foto: iStock

¿Cómo hacer un farol para el día de velitas?

Qué mejor actividad esta noche que fabricar sus propios faroles. Los materiales son pocos y económicos, en cuestión de minutos puede tener un adorno para sus velas y es una actividad que puede hacer con la familia, amigos y en pareja. Aquí, le explicamos cómo puede hacerlo:

Materiales

Un envase plástico. Pintura. Vinilos. Palitos. Escarcha. Bisturí.

Pasos

Corte con el bisturí la botella de plástico por la mitad.

Utilice la parte de arriba del envase de la gaseosa en la que se encuentra la tapa.

Decore, pinte, y aplique escarcha.

Con tijeras puede cortar los bordes y darle forma de una flor.

Faroles hechos a mano Foto: iStock

Oración para pedir un milagro urgente en el día de velitas

Cualquiera que sea su petición, realice este poderoso rezo compartido por el sitio 'Oración milagrosa' para atender aquellos deseos profundos que tenga en su corazón. A continuación, el texto completo que puede invocar para el día de velitas:

Amado Dios, he buscado un instante de calma para elevar una oración hasta ti y decirte que hoy te necesito más que nunca. Mi corazón está lleno de preocupaciones y de necesidades y es por eso que acudo a tu bondad, para pedirte que intervengas en mi vida de una manera muy especial y milagrosa.

Tú mejor que nadie conoces mi alma, mis anhelos, mis dolores y mis intenciones, tú también conoces el tamaño de mi fe y el fervor con el que tantas veces te he clamado.



Señor, yo sé que tú tienes el poder de hacer cualquier cosa y es por eso que en esta oración te entrego mi necesidad y te pido que hagas un milagro para mejorar mi vida.



Te ruego que tus manos bondadosas sean obrando en mi vida y en la vida de las personas que amo: que donde haya dolor, tú seas paz; que donde haya enfermedad, tú seas salud; que donde haya injusticia, tú seas verdad y que donde haya escasez, tú seas prosperidad y abundancia.



También quiero pedirte que me liberes de la pesada carga, de la ansiedad y de las preocupaciones frente al futuro. Ayúdame a fortalecerme en tu palabra y a depender de Ti en todo momento.



Padre celestial, tú eres la luz que aclara mi camino y la fuerza que nunca me ha de faltar. Te doy gracias por tu benevolencia, por tu constante guía y confío en que tú tienes un plan maravilloso para mí.



Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y porque sé que tú la responderás. Por favor bendice mi vida y mis esperanzas, guía mis pasos y no dejes que mi fe naufrague cuando se presenten las dificultades.



Yo seguiré adelante con fe, porque confío en tu amor y en tu bondad y sé que en tu nombre, mi vida será colmada de paz, salud, plenitud, prosperidad y grandes milagros,



Amén.

Campaña de bomberos para evitar quemados en este día de velitas

