Esta es la poderosa oración del Día de los Santos Inocentes, para pedir por los niños

El Día de los Santos Inocentes gira alrededor de una triste historia. Aunque esta fecha es una tradición para hacer bromas y chistes, para la iglesia católica cuenta un episodio trágico con la masacre de varios niños registrados en la Biblia.

¿Cuál es la historia del Día de los Santos Inocentes?

Cada 28 de diciembre, la iglesia católica festeja el Día de los Santos Inocentes, un evento en conmemoración por aquellos niños que murieron asesinados por órdenes del rey Herodes. La versión más extendida que cuenta esta historia se encuentra en el evangelio de San Mateo, según 'Aci Prensa',

En este apartado de la Biblia se relata como el gobernador tenía un gran temor a las profecías que indicaban el nacimiento del niño Jesús, quien sería encargado de dar fin a su reinado. Tras esto, Herodes I solicitó a todos los residentes de Belén que dieran información sobre su llegada para asesinarlo.

Este día es conmemorado por la iglesia católica por la masacre de varios niños, como se relata en la Biblia. Foto: iStock

El mandatario se acercó a los reyes magos, porque le había llegado rumores que el pequeño ya había nacido, y les preguntó que le contaran la verdad, ellos se negaron saber algo. Después se enteró de la mentira y dio la orden de asesinar a todos los niños menores de dos años que estuvieran en Belén.

Para la iglesia, esta fecha quedó marcada como una liturgia que rinde homenaje a aquellos infantes descritos en la Biblia que murieron de manera injusta. Aunque no hay evidencia histórica de que esto sucedió y la fecha, para los creyentes cada 28 de diciembre deben honrarse a las pequeñas almas.

¿Por qué la matanza de unos niños tiene que ver con un festejo de risas y bromas?

Una de las teorías sobre su origen es que esta tradición por la iglesia se mezcló con las fiestas paganas de la Edad Media y se fusionó como un rito conocido como "La fiesta de Los Locos", según 'National Geographic'.

Las fiestas eran dedicadas a Saturno, dios de la mitología romana. Durante este tiempo, los esclavos tenían la libertad de hacer bromas sin recibir ningún castigo.

La celebración se hacía en Francia y se caracterizaba por tener bailes, comida, bebida y disfraces, al igual que comportamientos que permitían varios actos.

Las bromas en el Día de los Inocentes están relacionadas con "La fiesta de Los Locos", un evento pagano. Foto: iStock

Oración para el Día de los Santos Inocentes

El portal 'Reza conmigo' compartió la poderosa oración para recitar este 28 de diciembre, por los niños asesinados que describe la Biblia. A continuación, dicho texto completo:

Padre amado, tú que eres toda pureza y amor universal sin medida, te pedimos que tu amor descanse en nosotros. Abríganos con el manto de la esperanza y protégenos contra toda maldad de ese enemigo malo que ha infundido en los corazones de muchos la idea aberrante de desechar a los niños no nacidos.



Señor, tú que todo lo puedes y no hay imposibles para ti, toca con compasión los corazones de aquellas mujeres embarazadas en nuestro mundo, que no están pensando en la maternidad y que ven en su pequeño niño que llevan en el vientre, una carga a la cual desechar.



Ayúdales a ver que el niño que llevan en su interior está hecho a tu imagen y semejanza, que son pureza encarnada de tu amor. Que puedan abrir su conciencia a la vida que tú mismo les has regalado y respeten también la vida de su niño por nacer.



Derrama todos tus consuelos sobre la vida de estas mujeres u hombres que le apoyan, para que se sientan amados por ti y ahuyentes el deseo de asesinar a su propio hijo.



Llévate sus temores, hazles, saber que su corazón debe estar lleno de amor y no de egoísmos. Dales un corazón de carne para que puedan amar a sus bebés con la misma ternura que tú les amas.



Envíales las fuerzas que necesitan para traer al mundo a ese bebé por nacer y que no se sientan solas en este proceso. Que puedan conocer que sus niños por nacer son una bendición para sus vidas y no una maldición o una carga que no pueden soportar.



También te pedimos por estos niños por nacer. Que tu gracia los cubra y esté siempre en ellos para que sus madres puedan sentirse amadas y deseadas por ellos a través de ese cordón de amor que los une.



Te lo pedimos, señor, padre nuestro, a través de tu amado hijo Jesucristo, por su preciosa sangre, por Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Un Dios, por siempre y para siempre.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

