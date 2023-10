Oración de sanación y liberación ante maleficios o maldiciones

En muchas ocasiones la envidia, el odio y la rabia puede hacer que personas que aparentan ser amorosos y amables con usted, realmente quieran hacerle daño y verlo lastimado, derrotado y con intención de que le hagan mucho daño, a través de maleficios y maldiciones.



Por eso acuden a la brujería o a ritos de tipo demoníaca para hacerle daño a usted y familia, o hacerle maleficios para afectar su ánimo y felicidad.

Este tipo de ataques tienen para muchas personas un origen oscuro, por ello, a continuación le daremos algunas oraciones para combatir los maleficios y maldiciones en contra de usted y su familia.



La oración es una herramienta para liberarse ante maleficios y maldiciones con el objetivo de vivir en paz, por eso le daremos a continuación una oración para eliminar todo maleficio o maldición que tenga en su vida.

San Miguel Arcángel, condúcenos en el combate



“Libéranos sin demora de todos aquellos que nos hacen mal, preservados para que no suframos daño por venganza de lo oculto”.



¡Oh!, glorioso Príncipe Celestial, te invoco, desciende sobre mí, oh Miguel, ayúdame a vencer en esta batalla contra la maldad, expulsa de mí los maleficios, brujerías, las maldiciones, las ataduras y cualquier trabajo de magia negra que me encadene, quema todas esas malas obras en el infierno para que nunca más me toquen a mí ni a nadie de los que amo.

¡Oh! Arcángel San Miguel, terror de los demonios, vencedor de los malos espíritus, saca, corta y libera mi cuerpo y mente de toda energía maligna, toda presencia que me moleste, destruye toda influencia y fuerza negativa que me hayan enviado o que me quieran mandar.



San Miguel Arcángel, guardián y protector de las almas, como tú eres el encargado de todos los trabajos de magia que se realizan en el mundo entero, te envío y te imploro en esta solemne hora y día, y prendo esta vela del revés para que vires cuanta lámpara, cirio, aceite, que sufra como sufrió Jesús en el árbol de la Cruz, amarguras, tormentos, tropezones, patadas y bofetadas, como las que él sufrió.

Que se sea negado de su principal y de toda la humanidad, como negado se vio Él de San Pedro.



Que se vea en el mundo del cautiverio y de la desolación sin amparo y sin abrigo.



Que las tres caídas que dio Jesús sean las que él/ella y la última la dé en la puerta de mi hogar, pidiéndome perdón de la falta cometida y el daño causado, siendo los testigos de mi sincera petición, el flujo de los astros y el estrellado firmamento.

Así sea, maldición, hechizo, conjuro o sortilegio venga en contra mía o de mis seres queridos, y se vuelva contra el cuerpo, sentidos y materia de mi enemigo, y venga todo en mi favor”.

Las historias paranormales de un padre exorcista colombiano

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

