Oración de San Ambrosio para preparar el corazón para la santa Misa

San Ambrosio fue obispo de Milán, teólogo y doctor de la Iglesia. Este santo creó una poderosa oración para recitar antes o durante de la santa misa, una denominación importante de la iglesia católica.

¿Quién es Sam Ambrosio?

Según 'Aci Prensa', San Ambrosio fue un obispo de Milán y su nombre significa "Inmortal". Él es conocido por componer una oración que ayuda a pedir perdón por los pecados y preparar el corazón para la santa misa.

Cuando tenía 30 años, su vida estuvo marcada por un gran logro: fue nombrado gobernador de todo el norte de Italia y fue elegido como obispo después. Sin embargo, al principio, no quiso aceptar porque no era sacerdote.



El emperador de aquella época hizo un decreto en el que señaló al santo que debía aceptar la responsabilidad que se le había designado. De acuerdo con el anterior sitio, desde ese momento, estudio por horas para cumplir su misión.

(Lea: Oración a Santa Lucía para pedir salud y pureza de la vista).

Sam Ambrosio. Foto: iStock

Además, era conocido por componer canciones y enseñárselas al pueblo; escribió libros para dar interpretaciones a la Biblia y se hizo famoso por conservar su pureza.



La sabiduría de este personaje lo hizo ser llamado muchas veces por el gobierno como embajador y ejercer cargos públicos para ser representante de paz cuando surgía algún conflicto, según 'Aci Prensa'.

(Más: Esta es la poderosa oración para pedirle favores a la Virgen de la Medalla Milagrosa).

Oración de San Ambrosio



El portal dedicado a temas religiosos 'EWNT' comparte la poderosa oración de Sam Ambrosio que puede recitar durante la misa. A continuación, el texto completo:



(A continuación: Virgen de Guadalupe: ¿de dónde nace el nombre de la 'Morenita' de México?).



Señor mío Jesucristo, yo pecador indigno, confiando en tu misericordia y

bondad, vengo a tomar parte en este banquete santísimo del altar.



Reconozco que tanto mi corazón como mi mente están manchados con muchos

pecados y, que mi cuerpo y mi lengua no han sido guardados cuidadosamente.



Por lo cual, Dios adorable, yo miserable pecador, en medio de tantas angustias

y peligros, recurro a ti que eres fuente de misericordia, ya que me es imposible

excusarme ante tu mirada de Juez irritado. Deseo vivamente obtener tu perdón,

puesto que eres mi Redentor y Salvador.



A ti señor presento mis debilidades y pecados para que me perdones.

Reconozco que Te he ofendido frecuentemente. Por eso me humillo y me

arrepiento y espero en tu misericordia infinita.



Olvida mis culpas y no me castigues como merecen mis pecados. Perdóname,

Tú que eres la misma bondad.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO