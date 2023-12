¿A qué santo se le reza para tener suerte en la Lotería? Esta es la poderosa oración

Dentro del catolicismo existen una gran variedad de oraciones, que al realizarse con fe y devoción, pueden ayudar a los creyentes a conseguir lo que se está pidiendo.



En los últimos años, los fieles que buscan obtener buena suerte en los juegos de azar y loterías han recurrido a San Judas Tadeo y San Pancracio de Roma, por lo que han ganado gran popularidad.

San Judas Tadeo es conocido por los creyentes como el ‘patrón de las causas difíciles y desesperadas’, y es uno de los santos a los que los católicos le tienen gran devoción para ayudar a resolver los problemas económicos y atraer la buena fortuna.

Por otro lado, San Pancracio de Roma es un santo romano, que se convirtió al cristianismo y fue decapitado a los 14 años de edad por los romanos debido a su fe, en el año 304 d.C.



San Pancracio de Roma es considerado el 'patrono de la prosperidad y la buena fortuna', es otro santo invocado en la búsqueda de suerte en la lotería o adquirir trabajo.

Oración a San Judas Tadeo para atraer la buena suerte

Oh, poderoso San Judas Tadeo,

desciende hasta mi humilde morada,

ilumíname con tu luz divina para conseguir por medio de los secretos en el azar

un premio que ha de darme la bonanza y con ella la felicidad y el bienestar.



Observa mis intenciones que son sanas y puras,

y que van encaminadas en bien y provecho mío y de la humanidad.



Si tú crees que yo debo pasar todavía muchas lunas sobre la tierra sufriendo

hágase su voluntad; me resigno a tu decreto,

pero ten en cuenta mis sanos propósitos en este momento en que te invoco.



¡Oh milagroso San Judas! Tú que tienes el poder de dar al necesitado,

ayúdame a resolver mis problemas

y no permitas que carezca de dinero para cubrir mis necesidades

y poder compartirlo con mis hermanos como tú lo mandas.



Gracias, San Judas Tadeo, en ti confío.



Amén.

Oración a San Pancracio de Roma para atraer la buena suerte

Glorioso mártir de Jesucristo, amable protector mío, San Pancracio, ya que el Señor escucha tan favorablemente tus ruegos, ayudando espiritual y temporalmente a los que piden sus gracias por tu intercesión, atiende la petición que, con humilde confianza en la bondad de Dios y apoyado en tu poderoso valimiento, elevo al cielo en mi presente necesidad.



Ya que tu grande amor a Dios te animó a ofrecer la vida en testimonio de la fe, obtén para mí este mismo amor y esta fortaleza en la práctica y en la confesión de la fe.



Para alcanzar tu continua protección sobre mí y sobre mi familia, te ofrezco ser fiel en el cumplimiento de la ley de Dios y en los deberes de mi estado, y procuraré agradarte con la frecuente recepción de los santos Sacramentos. Sirviendo a Dios y ayudado por ti, espero gozar de tu compañía en el cielo.



Amén.

Es importante entender que la oración a estos santos no garantiza resultados específicos. La fe juega un papel fundamental en estas prácticas, actuando como un faro de esperanza en momentos de dificultad económica.

