Oración a San José, escrita por San Francisco de Sales, para resolver los problemas

Una de las festividades religiosas de marzo es la conmemoración a San José, quien crió a Jesús como si fuera su propio hijo. También fue devoto y obediente a las órdenes de Dios, según el medio religioso ‘Eternal Word Television Network’.



Mientras que San Francisco de Sales, también llamado 'Doctor de la Iglesia', fue uno de los más grandes devotos de San José, lo que se registró en el libro 'Un año con San Francisco de Sales', en el cual decía que el padre adoptivo de Cristo siempre fue “el mismo” a pesar de las dificultades, de acuerdo con 'Aciprensa'.

Un fragmento de los textos San Francisco de Sales expresó que José permanecía “siempre dulce, tranquilo y perseverante en su sumisión al beneplácito de Dios, al cual se ajusta plenamente su conducta; porque, como era justo, tenía su voluntad siempre ajustada, unida y conforme a la de Dios”, según el portal mencionado anteriormente.



El 'Doctor de la iglesia' destacaba que a pesar de que el esposo de María enfrentaba diversas dificultades económicas, se mantuvo fuerte y humilde “a la voluntad de Dios y continuaba en su pobreza, sin dejarse nunca vencer ni abatir por el desánimo interior”.



Debido a la gran devoción que San Francisco de Sales sentía hacia San José, le realizó una plegaria en su honor y que se puede encontrar en un libro que reúne varias oraciones que se le hicieron a San José, el cual está disponible en la página web de la Diócesis de Roma.



Oración a San José para la resolución de problemas

Glorioso San José, esposo de María, concédenos tu protección paternal, que te imploramos por el Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.



Oh tú, cuyo poder se extiende a todas nuestras necesidades y sabes cómo hacer posibles las cosas más imposibles, abre tus ojos de padre a los intereses de tus hijos.



En la vergüenza y la pena que te presentamos, recurrimos a ti con confianza; dígnate tomar por tu conducta caritativa este asunto importante y difícil, causa de nuestra inquietud. Haz que su feliz resultado se convierta en la gloria de Dios y el bien de sus devotos siervos.



¡Oh, tú que nunca has sido invocado en vano, amado San José!, tú, cuyo crédito es tan poderoso ante Dios que podríamos decir: 'en el cielo, José más bien ordena, no suplica', padre tierno, ruega por nosotros Jesús, ruega por nosotros María.



Sé nuestro abogado con este hijo divino cuyo padre adoptivo fue tan atento, tan querido, fiel y protector. Sé nuestro abogado con María, de quien fuiste amoroso y tiernamente amado esposo. Agrega a todas tus glorias la de ganar la causa difícil que te confiamos.



Creemos, sí, creemos que tú puedes conceder nuestros deseos librándonos de las penas que nos abruman y de la amargura que llena nuestra alma; tenemos, además, la firme confianza de que no descuidarás nada en favor de los afligidos que a ti imploran.



Humildemente postrado a tus pies, buen San José, te imploramos, ten piedad de nuestros gemidos y nuestras lágrimas; cúbrenos con el manto de tu misericordia y bendícenos.



¡San José, gracias!

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día



*Oración tomada de 'Hozana'.

