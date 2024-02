Esta es la poderosa oración a San Isidro Labrador para que se produzcan lluvias

Las sequías son un tema que afectan a varias ciudades, el desarrollo de la vida cotidiana y las viviendas de algunas personas. En este tiempo, puede pedir a San Isidro para que pronto llueva.

San Isidro Labrador vino de una familia humilde, en una casa en Madrid. Se dice que quedó huérfano muy joven y buscó sustento en otros trabajos. Él pasó muchos años labrando las tierras, cultivando y cosechando. Por esta razón, es conocido como el patrón de los agricultores.

La historia del santo. Foto: Redes sociales

Según 'Aci Prensa', se casó con una campesina y, también, llegó a ser santa, es conocida como Santa María de la Cabeza.

(A continuación: Esta es la poderosa oración de Santa Dorotea: su historia, martirio y muerte).

El hombre distribuía su vida, el trabajo, pasar tiempo con su familia y orar por Dios. En el año 1330 d. C, murió, por razones que no se saben.



43 años después de haber sido sepultado, sacaron su cadáver y estaba como si el tiempo no hubiera pasado. Las personas consideraron este hecho como un milagro, de acuerdo con el s'tio mencionado.

(Le recomendamos: ¿Un milagro? Mujer y su esposo sobrevivieron a fatal accidente; minutos antes ella rezó).

Oración a San Isidro Labrador para que se produzcan lluvias

El portal 'Sagrada oración' compartió la milagrosa oración a San Isidro Labrador para intervenir y hacer que llueve. A continuación, dicho texto completo:

(Enseguida: Oración para pedir plegarias a San Eulogio de Córdoba, el mártir de España).

Oh, San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y protector de las cosechas, recurro a ti en este momento de necesidad. En este tiempo de sequía y falta de lluvia, te ruego que intercedas ante Dios para que nos envíe la bendición del agua.



Tú, que con tu labor agrícola fuiste capaz de obrar milagros y convertir desiertos en campos fértiles, te pido con fe y humildad que hagas que las nubes se llenen de agua y que la lluvia caiga sobre la tierra sedienta.



Que la lluvia caiga generosamente, nutriendo el suelo y dando vida a todas las plantas y cultivos. Que los ríos y las fuentes se llenen de agua, y que la esperanza renazca en los corazones de aquellos que dependen de la agricultura para subsistir.



San Isidro Labrador, te suplico que escuches mi petición y que, en tu infinita bondad, intercedas por nosotros ante el Todopoderoso. Confío plenamente en tu poder y en tu amor por los trabajadores del campo.



Gracias, San Isidro Labrador, por tu constante protección y por estar siempre dispuesto a auxiliarnos en nuestras necesidades.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO