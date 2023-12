¿Quién es María Virgen de Buena Esperanza? Esta es su oración

La virgen de la esperanza es la imagen de la Virgen María, madre de Jesús en su estado de gestación, a quien la iglesia católica le rinde homenaje cada 18 de diciembre a la también llamada “Nuestra señora de la O”, en esa festividad se conmemora a la espera del nacimiento de Cristo.



Para venerar a la Virgen de la Esperanza, los católicos la representan en un estado de embarazo avanzado, generalmente tiene una mano puesta sobre su vientre señalando que allí está el hijo de Dios que está próximo a su nacimiento, de acuerdo con la página web ‘Reina del Cielo’.

Por esta razón es llamada “Esperanza”, representado su gestación que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, también se indica que es “por excelencia la patrona de las mujeres embarazadas”.

Rogativa a María de la Esperanza



María Purísima, esperanza nuestra, sálvanos.



Escogida del Eterno Padre, para su hija, esperanza nuestra, sálvanos.



Amada del hijo, para madre suya, esperanza nuestra, sálvanos.



Adorada del espíritu divino por su esposa, esperanza nuestra, sálvanos.



Retrato que engrandece el ser Divino, esperanza nuestra, sálvanos.



Abismo de purezas, esperanza nuestra, sálvanos.



Madre divina del amor hermoso, esperanza nuestra, sálvanos.



Virgen María embarazada. Foto: iStock

Árbol fecundo cuyo fruto es Cristo, esperanza nuestra, sálvanos.



Arca de los tesoros celestiales, esperanza nuestra, sálvanos.



Arcaduz que nos lleva a Jesucristo, esperanza nuestra, sálvanos.



Aurora que nos diste al Sol Divino, esperanza nuestra, sálvanos.



Alegría de los Predestinados, esperanza nuestra, sálvanos.



Amparo único de todos los mortales, esperanza nuestra, sálvanos.



Por tu Concepción pura y divina, esperanza nuestra, sálvanos.



Por tu Natividad tan deseada, esperanza nuestra, sálvanos.



Por la embajada feliz que te dio el Ángel, esperanza nuestra, sálvanos.



Por los deseos de ver a tu hijo, esperanza nuestra, sálvanos.



Por la alegría de verle ya adorado, esperanza nuestra, sálvanos.



Por el dolor de verle ya escarnecido, esperanza nuestra, sálvanos.



Por la pena de verlo muerto, esperanza nuestra, sálvanos.



Por el regocijo de verlo ya resucitado, esperanza nuestra, sálvanos.



Por la gran caridad con que nos amas, esperanza nuestra, sálvanos.



Por tu humildad y tus demás virtudes, esperanza nuestra, sálvanos.



Por tu virginidad y tu gran pureza, así me muera por quererte, así mi corazón siempre te busque, esperanza nuestra, sálvanos.



Así mi memoria no te olvide, esperanza nuestra, sálvanos.



Así mi entendimiento te conozca, esperanza nuestra, sálvanos.



Así mi voluntad siempre te amé, esperanza nuestra, sálvanos.



Así viva con miedo de agraviarte, esperanza nuestra, sálvanos.



Así tú me enseñes y corrijas, esperanza nuestra, sálvanos.



Así mi pecho sea tu trono, esperanza nuestra, sálvanos.



Así en tus pies hallé mi descanso, esperanza nuestra, sálvanos.



Así tú me ampares en la muerte, esperanza nuestra, sálvanos.



Así seas toda mi esperanza, esperanza nuestra, sálvanos.



Rogamos piadosísima Madre, que logremos la suerte de la esperanza de tu nombre; para que confiados, nuestros ruegos, merezcan tu favor, para vivir como quisiéramos en la hora de la muerte haber vivido, y acabar en paz. Amén.

*Oración tomada de ‘Aci prensa’

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO