Oprah Winfrey, una de las presentadoras y entrevistadoras más reconocida de Estados Unidos, ha sido tomada como guía de vida por muchos de sus seguidores por los consejos llenos de sabiduría que ha dado a sus entrevistados y a los televidentes durante las emisiones de los múltiples programas que ha presentado.

La periodista, quien tuvo una vida temprana dura y llena de obstáculos, llegó a diez recomendaciones para aquellas mujeres que quieren alcanzar el éxito. Se las contamos.

Los 10 consejos de Oprah Winfrey

1. Paso a paso

Es necesario enfocarse en el siguiente paso correcto en su vida, lo que hará mucho más fácil el alcance de sus metas. Habrá obstáculos y dificultades, pero el pensar siempre en el futuro cercano puede despejar las dudas y favorecer la toma de decisiones.

2. ¡Pilas con las oportunidades!

Oprah no cree en la suerte, cree en que en la vida se presentan oportunidades y es necesario aprender a verlas y a aprovecharlas.



Por eso recomienda siempre estar en la búsqueda de oportunidades, ya que asegura que Dios las envía y nosotros debemos ser capaces de interpretarlas.

3. De los errores se aprende

Es necesario ver los tropiezos como oportunidades de aprendizaje. Es difícil, pero entre más abrace los fracasos y los utilice para enriquecerse, podrá cometerlos en un futuro.

4. Tiempo y recursos para ser feliz

Trabajar en los talentos y en los hobbies es importante para que crezca su amor propio y su felicidad.



Debe invertir tiempo y recursos en usted misma porque lo merece y lo necesita para lograr alcanzar todo su potencial.

5. Sin mirar hacia los lados

Debe correr tan rápido como pueda y alcanzar su máximo potencial, pero sin ver hacia los lados. Recuerde siempre que es una competencia consigo misma, no con los demás.



No se enfoque en su competencia, ni se compare para mejor o peor. Cada proceso es diferente, él suyo es el que le debe importar a usted.

6. Crea en sus capacidades

Es momento de creer en ti, en tus habilidades y en tus sueños.



Cuando Oprah estaba pequeña, su abuela le dijo que no tuviera altas espectativas, ya que cuando creciera se concentrara en buscar la oportunidad de ser sirvienta de gente acaudalada.



Oprah sabía que su abuela la quería mucho, pero en cuanto a sus sueños, ella decidió creer en sí misma más que en las adversidades de la vida.

7. La originalidad es el camino

Todos buscamos ser la mejor versión de nosotros mismos.



En el fondo, si vemos que nos hemos quedado estancados en algún punto de nuestra vida y renunciamos, nos vamos a sentir muy triste.



Por esa razón debes siempre seguir dando todo tu potencial sin importar las circunstancias y los problemas.

8. Con los ojos en el objetivo

Este consejo es muy importante, ya que sin un propósito firme de vida no vas a tener el impulso necesario para seguir adelante.



Antes de tomar acción en tus proyectos, es bueno que te tomes el tiempo de saber qué es lo que te inspira y qué es esa área en la cual puedes estar siempre enfocada sin que te aburras y además te puedan pagar por ello.



Un buen punto de cómo puedes saber en qué área se encuentra tu propósito es aplicando la siguiente fórmula:



En lo que inviertes tu tiempo + en lo que eres buena + el cual te podrían pagar por ello.



Por ejemplo: A mí me encanta invertir mi tiempo en aprender nuevas estrategia de marketing digital, y me considero una persona capacitada y de dotes (modestia a parte) en el área de la pedagogía dentro del marketing digital y la productividad.



Allí puedo ver que existe un área de mercado que le interesaría aprender de estos temas y podrían solicitar mis servicios de marketing digital.



¿Ves que es fácil? Ahora te toca a ti encontrar tu punto de enfoque para sentirte realizada.

9. Con los pies en la tierra

Oprah explica en este punto que se necesita estar enfocada en el ahora.



Este consejo tiene mucha similitud con el primero de esta lista, y es que lo más importante es lo que está sucediendo hoy, no mañana ni mucho menos el pasado.

10. Es hora de relajarse

Si realmente estás siguiendo los pasos que Oprah dice en estos 10 consejos para un emprendimiento exitoso, no vale la pena afanarse ni estresarse por llegar rápido a los objetivos.



Es momento de disfrutar el ahora, ya que es donde tenemos el control de nuestra vida, así que no te preocupes por lo que sucederá.

