La presentadora Oprah Winfrey llegó a los 70 años

Tras 25 años al frente de su exitoso e influyente The Oprah Winfrey Show (1986-2011), que llegó a millones de espectadores, la veterana presentadora estadounidense canaliza todo su imperio mediático a través de su empresa Harpo Productions.

Cuenta en su palmarés el haber entrevistado a los personajes más relevantes del siglo XX y XXI. Los últimos y más mediáticos: los duques de Sussex Harry y Meghan Markle.



Considerada como un ícono nacional, el pasado 13 de diciembre fue incluida en la colección de la prestigiosa Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos.



Nacida en Kosciusko, Misisipi, el 29 de enero de 1954, vivió una infancia difícil en tanto que a los 9 años sufrió un abuso sexual, a los 13 se marchó de casa y a los 14 quedó embarazada, si bien el niño falleció al nacer.

Sin embargo, en su lucha salió adelante y logró su deseo de trabajar en televisión. Estudió Periodismo en la Universidad de Tennessee y, tras realizar todo tipo de trabajos, sería contratada por la emisora local de Nashville WTVF-TV para copresentar el noticiero vespertino.



Así, Oprah se convertía en la primera mujer afroamericana en obtener este puesto en Tennessee.



Después se trasladó a Baltimore y se incorporó a la WJZ-TV, donde realizó su primer talk show, People are Talking.

Su brillante trabajo la llevó hasta Chicago, donde la ABC le encomendó en 1984 el espacio de variedades de la mañana A. M. Chicago.



El éxito del programa, con audiencias millonarias, llevó a los productores en 1986 a cambiar su nombre por el de The Oprah Winfrey Show, para dotarlo de mayor personalidad y emitirlo a nivel nacional.

Brillante y querida por el público, en 1995 amplió su contrato con la CBS, por una cifra millonaria no divulgada, y contemplaba que continuaría con The Oprah Winfrey Show hasta el año 2000, la producción de programas en prime time y la realización de nuevos proyectos para video, multimedia y radio.



Destacada comunicadora, ha permitido que por sus espacios hayan pasado los personajes más significados de dentro y fuera de los Estados Unidos, y de todos los ámbitos sociales.



Ante ella se han confesado Elizabeth Taylor y su exmarido Larry Fortensky; la duquesa de York, Sara Ferguson; el baloncestista ‘Magic’ Johnson o el director Spike Lee.



Entrevistas destacadas

No obstante, se destaca la entrevista en exclusiva que en 1993 le hizo a Michael Jackson, tras 14 años de estricto silencio, o más recientemente la realizada a los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, en la que esta acusó a la casa real británica de racismo, señaló al Palacio de Buckingham por perpetuar mentiras sobre Harry y ella, y admitió que tuvo pensamientos suicidas por la presión que sufrió.



A esta amplia relación de entrevistados se sumó la entonces primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton (1997); los candidatos presidenciales Al Gore y George Bush (2000); el expresidente Clinton (2004 y 2007); Tom Cruise (2005); Whitney Houston (2009) o Mark Zuckerberg (2010).



Simpatizante demócrata, desde 2007 apostó por Barack Obama, a quien entrevistó en 2011 en uno de sus últimos programas en la ABC.

Audiencias millonarias

Generadora de opinión en Estados Unidos, sobre todo entre las mujeres, Oprah ha logrado que se disparen las ventas de un libro o un escritor que ella mencione.

En paralelo, su espacio en la ABC alcanzó audiencias de 46 millones de telespectadores semanales en Estados Unidos y se emitía en 134 países de tal forma que llegó a ser el cuarto más visto, con 7,1 millones de espectadores. En su canal OWN, presenta espacios como Oprah’s Master Class (2011-18), Oprah’s Lifeclass (2011-14), Oprah’s Next Chapter (2012-15) o el espiritual Super Soul Sunday (desde 2011).



La revista Forbes la situó a mediados de los noventa a la cabeza de los personajes mejor pagados del espectáculo, del que desbancó al cineasta Steven Spielberg.



Con una fortuna cifrada en 2.700 millones dólares, según la citada revista, ocupó durante años el puesto 20 entre las mujeres más influyentes del mundo.

Firme defensora de los derechos afroamericanos y de las mujeres, es una importante filántropa. En 1987 creó su fundación y en 2007 su Academia de Liderazgo para Jóvenes en Suráfrica.

Artista polifacética, también ha hecho incursiones en el mundo de la interpretación como cuando en 1985 Steven Spielberg la hizo actuar en El color púrpura, por la que fue candidata al Óscar a la mejor intérprete secundaria.



A esta experiencia le siguieron: Native son (1986), Throw momma from the train (1987), Listen up (1990) o Beloved (1998) –sobre la esclavitud en EE. UU.–.



En 2012, regresó al cine con The Butler, de Lee Daniels, un filme sobre un mayordomo que prestó servicio a ocho presidentes estadounidenses, y en 2017 con la cinta de Disney A Wrinkle in Time.



Carrera premiada

La carrera de Oprah se ha visto reconocida con los más distinguidos galardones como el Women’s Awards que recibió en hasta en tres ocasiones a la mejor entrevistadora mundial y presentadora favorita estadounidense.



También cuenta en su haber con el primer Emmy de televisión Bob Hope por su labor humanitaria, un galardón especial de los Premios Nacionales del Libro en EE. UU., el Óscar honorífico premio humanitario Jean Hersholt de la Academia de Hollywood, la Medalla Presidencial de la Libertad que le concedió el presidente Obama, o el honorífico Cecil B. de Mille de los Globos de Oro.



La periodista ha decidido no contraer matrimonio, aunque mantiene una relación sentimental desde hace tres décadas con el escritor y empresario de liderazgo, Stedman Graham, con quien vive en su mansión de Santa Mónica, en la exclusiva urbanización Montecito, junto a sus tres perros y cuyos vecinos son entre otros, el príncipe Harry y Meghan Markle.

