Oprah habla de las violaciones que sufrió de niña por familiares

Oprah Winfrey, una de las presentadoras y entrevistadoras más reconocida de Estados Unidos, produjo un programa junto con el príncipe Harry en el que aborda temas de salud mental con el fin de romper los estigmas existentes.

‘The me you can’t see’ ha tenido invitados como Lady Gaga, quien confesó que a los 19 años quedó embarazada a causa de una violación sexual.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui. Me dijeron que destruirían toda mi música y no se detuvieron, no dejaron de pedirme lo mismo. Me quedé paralizada e incluso no recuerdo lo que pasó", comentó en el show.



Así como lo hizo la cantante, cada persona que se ha sentado frente a Oprah durante el programa ha abierto su corazón y ha revivido sus traumas para crear consciencia sobre ellos.



Incluso, la propia Oprah se sinceró ante la cámara al contar que ella también ha sufrido el abuso en carne propia.

“A los 9, 10, 11 y 12 años mi primo de 19 me violó. No sabía lo que era el abuso, no conocía esa palabra, tampoco sabía lo que era el sexo o de dónde venían los bebés. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando”, confesó.



Entre lágrimas, Oprah habló acerca de lo que fue un secreto que guardó por mucho tiempo: “Es algo que acepté, que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”.

La presentadora creció en un entorno familiar difícil, pues fue separada de su abuela para vivir con su madre, a quien apenas conocía. Luego sufrió este tipo de abusos por parte de otros familiares y, tras quedar embarazada, a los 14 años, fue obligada a vivir con su padre.



Por eso se esforzó desde muy joven para crear un espacio en el que pudiese hablar de su historia y darle la oportunidad a los demás para que también lo hicieran: “Quería usar mi voz para ayudar a la gente a entender los problemas de salud mental”.

A pesar de que la serie documental lleva unos pocos días al aire, ya ha acaparado la atención de muchas personas. Desde el pasado 21 de mayo está disponible en Apple TV, plataforma de streaming en la que cada uno de sus cinco episodios puede ser consultado.

