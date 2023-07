El físico Robert Oppenheimer, director del conocido Proyecto Manhattan en compañía de 30 físicos, químicos, ingenieros y matemáticos, cambiaron la historia al desarrollar la bomba atómica.



Luego de realizar una prueba de su proyecto Trinity, que detonó en Nuevo México, Estados Unidos; el científico pronunció una frase extraída del poema épico hindú Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos" y aseguró que la vida ya no sería la misma en la tierra. Pero ¿Quién fue Oppeheimer y quiénes fueron sus víctimas?



Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en Nueva York, fue un destacado estudiante de filosofía, literatura e idiomas. En sus tiempos libres se dedicaba a leer los diálogos de Platón en griego y era un entusiasta del antiguo poema hindú Bhagvad Gita.



Sus conocidos le decían 'Oppie', y en su juventud, empezó a mostrar interés por la física experimental en la Universidad de Harvard, mientras cursaba la asignatura de termodinámica que impartía el profesor Percy Bridgman.



Robert Oppenheimer

Para su época, Estados Unidos no tenía programas de profundidad en física, por lo que el joven decidió continuar sus estudios en Europa y fue aceptado en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge.



Aunque Oppie no era muy hábil trabajando en el laboratorio, se dedicó la física teórica y se graduó con la máxima nota: summa cum laude en 1925. Este hombre era apartado de la sociedad, pues, según los registros, ejerció el voto por primera vez en las elecciones presidenciales del año 1936.



¿Cómo llegó Oppeheimer al proyecto Manhattan?

En agosto de 1942, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, creó el Proyecto Manhattan. Este proyecto era clave para la configuración de una bomba nuclear durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial.



El pionero fue Albert Einstein, uno de los científicos y físicos más importantes del siglo XX, quien quería utilizar la energía liberada a causa de la fisión nuclear para la producción de bombas.



Bomba atómica de Oppenheimer

El Proyecto Manhattan, llevado a cabo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en un desierto de Nuevo México y solo iba a estar compuesto por 30 integrantes que contarían con un grupo de apoyo de 100 científicos.



Sin embargo, el objetivo del programa se volvió tan importante para el país que, para 1945, ya involucraba a 6.000 personas quienes trabajaban en un arma nuclear llamada Gadget, una esfera de acero que contenía plutonio.



El 16 de julio de ese mismo año esa arma finalmente explotó con total éxito y en menos de un mes, se utilizó para bombardear las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón.



Los sobrevivientes de la bomba atómica de Oppenheimer

Las bombas de Hiroshima y Nagasaki acabaron con la vida de cientos de personas entre el 6 y el 9 de agosto de 1945. Según los datos registrados, durante la explosión y cinco meses después se contabilizaron más de 110.000 víctimas, otros afirman que fueron más de 210.000.



Para los sobrevivientes a estos ataques, este solo fue el comienzo de años de dolorosas heridas, enfermedades, miedo, sentimiento de culpa y discriminación. A ellos se les conoce como hibakusha, que en japonés significa “persona afectada por la bomba atómica”.



Bomba atómica

Aunque muchos de ellos parecían haber salido ilesos de la magnitud de la bomba, estuvieron expuestos a radiación, que les causó, en casos leves, pérdida del pelo, sangrado y diarrea. En casos más graves, las personas comenzaron a padecer cáncer.



"Todavía siento miedo de que se me puedan manifestar las consecuencias de la radioactividad y morir en cualquier momento", dijo BBC Mundo Yasuaki Yamashita, un sobreviviente de Nagasaki que tenía 6 años el día de la explosión.



Ese miedo los llevó a una vida de estrés, confusión, incertidumbre y ansiedad, pues eran discriminados en la sociedad. “Decían: ‘Hay que separarlos, no hay que casarse con ellos, no hay que tener amistad con ellos’”.



Bomba atómica de Oppenheimer

“Tenía 8 años, era solo una niña pequeña en la escuela elemental, pero sabíamos que no debíamos decir que habíamos estado en la ciudad ese día. Si decíamos algo relacionado con la radiación, no nos podríamos casar", recordó Keiko Ogura, para el mismo medio.



"No decíamos que éramos sobrevivientes. Teníamos un certificado de sobrevivientes y al mostrarlo en el hospital podíamos recibir tratamiento médico que ayudaba a pagar el gobierno. Sin embargo, la gente nos decía ‘no muestres eso’.", finalizó.

