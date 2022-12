Rachel Kaitlyn era una influencer, dueña de una marca de moda y modelo de Only Fans que acumulaba más de 43.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, las redes sociales de la mujer se sacudieron con la noticia de su fallecimiento.



Los seguidores de la mujer se enteraron del fallecimiento de Kaitlyn porque su amiga, Ciare Robinson, informó sobre esta noticia y abrió un GoFoundMe para ayudar a la financiación del pequeño hijo de su amiga.



Kyro, el primogénito de Kaitlyn, nació el pasado mes de marzo, por lo que tenía a penas 10 meses cuando su madre falleció el pasado 18 de diciembre.



Al parecer, por los mensajes publicados por Robinson, la joven madre e infleuncer se habría quitado la vida, "esta Navidad será la primera de Kyro. Es devastador que su madre no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que ya no estar aquí", dijo Robinson en sus redes.



Rachel Kaitkyn, como era conocida en redes, nació en Newcastle y se había convertido en una personalidad en internet debido a su actividad en allí; hacía colaboraciones de moda, era imagen de varias marcas, tenía su propia empresa, junto a la modelo Megan Jade-Mae, de ropa. Asimismo, era modelo de contenido adulto en la plataforma de Playboy y en OnlyFans.

