Belle Grece decidió abandonar su empleo como trabajadora de la salud para dedicarse por completo a crear contenido en OnlyFans. La mujer, de 26 años, aseguró que las ganancias que genera en el servicio de suscripción para adultos son mayores a lo que ganaba en un año.

La joven era líder de cuidado en un centro especializado para pacientes con autismo, pero en plena cuarentena estricta decidió incursionar en la plataforma para generar más ingresos. Luego de 10 días ganó 49.000 libras esterlinas, más de 260 mil millones de pesos, cifra que la motivó a renunciar a su trabajo.

"Mi familia y mis amigos me apoyan mucho. Saben lo bien que me está yendo económicamente y simplemente me apoyan para continuar y hacerlo mientras pueda", aseguró al medio local 'YorkshireLive'.



Una vez, un hombre le pagó casi 300 libras esterlinas por verla lavarse el cabello. Foto: Instagram:@xxbellegracexx

Además, le explicó a la publicación que, por lo general, comparte contenido relacionado con su cabello en OnlyFans: "Recibo solicitudes de videos de cosquillas, videos de lavado de cabello o videos de trenzas de cabello ya que mi cabello es muy largo".



De hecho, en alguna oportunidad un hombre le pagó casi 300 libras esterlinas, es decir, 1'608.736 pesos, por verla lavándose y cepillándose el pelo.



Sus publicaciones son tan populares que estima que gana aproximadamente 51.000 libras esterlinas, más de 270 millones de pesos, al mes. Incluso uno de sus más fieles segudores le ha pagado un total de 20.000 libras esterlinas (107.249.083 pesos).



Sin embargo, la modelo destacó que también recibe muchas críticas en su cuenta de TikTok, pero que no presta atención a los mensajes de odio. "No elimino los comentarios, creo que es mejor simplemente agradecerles por impulsar mi video", señaló al medio citado.

