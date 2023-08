Durante los últimos días, se conoció la historia de Emy Buono, una modelo italiana que triunfó en OnlyFans, ha sorprendido a sus seguidores con una muy drástica transformación en su forma de vida, pues informó que se retirará de la plataforma de contenido para adultos e ingresará a un convento de monjas.

Emy Buono saltó a la fama en los primeros meses del 2023, cuando se quitó la camiseta de fútbol para celebrar el triunfo del Nápoles en la Serie A, sin embargo, al cumplir sus 25 años, hubo un evento en su vida que la hizo cambiar por completo su forma de pensar.

También puede leer: Indirectas de Angie Brand contra Aída Cortés tras destronarla en OnlyFans

Durante varios años, la joven fue creadora de contenido para adultos, y recientemente aseguró que pasó por un momento muy incómodo, luego de que sus videos y fotos de OnlyFans se filtraron y fueron vistos por la familia de su novio, esta situación le ocasionó graves problemas con su pareja y ‘un shock emocional en ella’, por lo que decidió entrar en una profunda reflexión.



La mujer aseguró que ella encontró durante mucho tiempo un ‘empoderamiento’ económico con su trabajo de creación de contenido para adultos, sin embargo, tras lo ocurrido comenzó a sentirse muy insegura.



“La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, indicó la joven italiana.

Le puede interesar: Conozca al arquero español que dejó el fútbol para crear una cuenta en OnlyFans

Además, mencionó que ‘fue egoísta y causó daño a quienes le importaban’ agregando que no era consciente del riesgo, por lo que decidió abandonar las plataformas e internarse en un convento para ‘encontrar serenidad’, por lo que este 22 de agosto inició un periodo de reflexión en la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento.



La modelo Emy Buono indicó que esta congregación se dedica a educar a niñas pobres y prepararlas para la vida religiosa, asegurando que: “no quiero convertirme en una santa, eso está claro, pero quiero distanciarme de la gente que me juzga. Quiero encontrar un poco de paz y bienestar”.

“Me pego unas calentadas en Onlyfans”: Aura Cristina Geithner

Más noticias en EL TIEMPO