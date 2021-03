La aclaración de almacenes Only sobre 'OnlyFans' sería falsa

Una cuenta de Twitter creada con el nombre de @only___fans ha causado revuelo en redes sociales por un comunicado que supuestamente representaría a la tradicional tienda de ropa bogotana Only.

Se trata de una imagen subida a las 6:14 p.m. de este lunes asegurando que: "Almacenes ONLY, líder en precios bajos, se permite aclarar a su distinguida clientela que no tiene ninguna relación comercial ni de ningún tipo con una aplicación llamada OnlyFans".



Después afirma que la cuenta en esta red social corresponde a un "club de fans de Almacenes Only. Lamentamos las confusiones que se han venido presentando por mensaje directo en esta cuenta".

Información importante para nuestros clientes. pic.twitter.com/K83R2m6aLc — Onlyfans (@only___fans) March 15, 2021

El trino que aclararía que @Only___fans no tiene relación con la plataforma de suscripción para consumir contenido exclusivo sería falso porque el supuesto comunicado no cuenta con la misma estética que suelen tener los pronunciamientos oficiales del almacén.



Siempre que emiten piezas gráficas de información oficial lo hacen con un borde rojo en la imagen.

Asimismo, el comunicado no está publicado en la cuenta de Facebook que es la única red social oficial de almacenes Only.



Otro aspecto que hace dudar de su veracidad es que la cuenta apenas tiene cinco trinos, pese a que fue creada en 2017. Además, las cuatro fotos que publicaron minutos antes del supuesto comunicado sobre los productos que se venderían en el almacén capitalino no corresponden a su catálogo oficial de marzo.

Catálogo marzo 2021 compartido por la cuenta oficial de almacenes Only en Facebook. Foto: Almacenes Only

Todo indicaría que las publicaciones de @only___fans se hicieron para ganar seguidores: ya cuentan con 3.117 y el supuesto comunicado, que ha causado gracia entre los usuarios, ya tiene 23.000 'me gusta' y más de 6.000 'retuits'.

