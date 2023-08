Hace ya casi seis años, la plataforma de streaming Netflix, había anunciado la grabación del live action de la serie de manga 'One Piece', pues la fecha de estreno ha llegado y será el próximo 31 de agosto, que los seguidores de esta serie podrán ver la primera temporada de la producción.



Para quienes no hayan escuchado de este serie, 'One Piece' es un cómic japonés dela talla de otros como 'Dragon Ball', 'Death Note' y Naruto.

El cómic ha vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo y ha sido comparado con otros hitos literarios y cinematográficos como ´Harry Potter' y franquicias de otros superhéroes, de acuerdo con 'GQ'.



En este se siguen las aventuras de 'Monkey D. Luffy', un pirata que tiene la capacidad de ser muy elástico, del tipo de 'Elastic Girl' de 'Los Increíbles'.



El joven viaja alrededor del mundo en búsqueda de un enorme tesoro que lleva el nombre de 'One Piece'.



(Le puede interesar: Acertijo viral: pocas personas han identificado cuál es la imagen real, ¿se le mide?)



A pesar de que a la plataforma no le ha ido tan bien con otros 'live action' como los de 'Death Note' y 'Cowboy Bepop', los seguidores están siendo optimistas con esta nueva adaptación.

El personaje principal es interpretado por el actor mexicano Iñaki Godoy, quien es conocido por series como '¿Quién mató a Sara?', 'Blue Demon' y apariciones en telenovelas como 'La querida del centauro'.



(Lea más: Día del Cosplay: ¿Por qué es tan importante esta fecha en la cultura geek?)



Así mismo, actores como Mackenyu quien interpretará a 'Roronoa Zoro', Emily Rudd como 'Nami' y Jacob Gibson como 'Usopp', acompañarán a Monkey D. Luffy en su viaje por distintos parajes.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Insólito: mascota se subió al carro de su dueño, arrancó y lo estrelló

Valeria Duque gana proceso judicial: mujer se retracta por polémica con Rauw Alejandro

Estos son los hermosos perros de algunos famosos colombianos