En la última década uno de los grupos musicales que más sencillos ha vendido ha sido One Direction, constituido por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik.



Los jóvenes se conocieron en el 2010 mientras participaban en ‘El Factor X’ de Reino Unido. Los jueces consideraron que tendrían un mejor papel en el programa si se juntaban y conformaban una banda.



A los pocos meses empezó el éxito de la que sería una de las ‘boy band’ más famosas de la historia. Los cinco jóvenes recorrieron varios países en multitudinarios conciertos y lograron tener una de las fanaticadas más apasionadas de los últimos años.



El final de la banda empezó a inicios de 2015 cuando Zayn Malik, uno de los integrantes, anunció su retiro. Los otros miembros decidieron seguir con el proyecto de One Direction e incluso sacaron otro álbum, pero ya no era lo mismo y ese año anunciaron su separación.



Muchas personas se preguntan qué ha pasado con los jóvenes que enamoraron a cientos de fanáticos en el mundo.

Niall Horan

El irlandés fundó una compañía de golf tras su paso por el grupo musical. En 2016 firmó un contrato de solista con Capitol Records y a los pocos meses sacó su primer sencillo 'This Town'. La canción llegó al puesto número nueve de las listas en Reino Unido y entró al Billboard Hot 100 de Estados Unidos.



En el 2017 el cantante estrenó su primer álbum ‘Flicker’. En el 2020, salió el segundo, 'Heartbreak Weather' y desde entonces no ha compartido más de su música. En redes sociales se mantiene activo e interactúa con sus seguidores.



Zayn Malik

El primero en retirarse de la banda, sacó el sencillo ‘Pillowtalk’ poco después de despedirse de One Direction. En los últimos años ha estrenado tres álbumes de estudio llamados 'Mind of Mine', 'Icarus Falls' y 'Nobody is Listening' el año pasado.



En su vida personal, Malik tuvo una bebé llamada Khai con la supermodelo Gigi Hadid. Según medios estadounidenses la pareja ya no estaría en una relación.



Hace unos días fue tendencia en redes sociales luego de que apareció en un video de su cuenta de Instagram cantando el fragmento de la canción ‘You and I’ de One Direction.

Liam Payne

El cantante se ha mantenido en la industria de la música desde que salió de la banda. En el 2017 sacó su primer sencillo como solista llamado 'Strip That Down' con la participación del rapero Quavo y co-escrito por Ed Sheeran.



El 2018 fue un año ocupado para el artista. En enero participó en el soundtrack de la película Cincuenta sombras liberadas y también apareció en la canción ‘Familiar’ de J Balvin. Payne sacó su primer EP llamado 'First Time' este mismo año.



En el 2019 salió su primer álbum de estudio 'LP1'. El británico tuvo un bebé llamado Bear Grey Payne con la cantante Cheryl Tweedy.

Louis Tomlinson

Tal como los otros ex miembros de la banda, Tomlinson ha seguido con su carrera como solista en los últimos años. En el 2016 estrenó su primer sencillo por medio de su propio sello discográfico. Se trató de ‘Just Hold On’ con la colaboración de Steve Aoki.



Luego de lanzar una serie de canciones, Louis participó como jurado de ‘El Factor X’ de Reino Unido. En el 2019 estrenó su primer álbum de estudio ‘Walls’.



Fue el primero de los integrantes de One Direction en convertirse en padre. En el 2016 tuvo un niño al que llamó Freddie Reign Tomlinson. Hace tan solo unas semanas el artista estuvo en Colombia en un concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

Harry Styles

El más sonado de One Direction, ha tenido una increíble carrera de solista en los últimos años. En el 2017 lanzó su primer sencillo ‘Sign of the Times’ que ocupó el número en las listas de Reino Unido y llegó al cuarto puesto en el Billboard Hot 100.



Ese mismo año debutó como actor en la película Dunkerque . En el 2018 hizo parte del soundtrack del filme Love, Simon. En 2019 salió su canción ‘Watermelon Sugar’, uno de los éxitos musicales de los últimos meses.



En Spotify aparece como el quinto artista más escuchado del mundo en la plataforma, con más de 70 millones de oyentes mensuales. Hace tan solo unos meses se presentó en el festival de música Coachella, uno de los más importantes del mundo.

