Omar Geles, conocido en el mundo del entrenamiento como uno de los compositores, cantantes y acordeoneros más exitosos del mundo. Ha dado de qué hablar en las últimas horas por unas declaraciones bastante llamativas.



Para precisar, el cantante en una entrevista reveló múltiples detalles de su vida, pero lo que ha retumbado en las redes sociales ha sido su sinceridad a la hora de hablar de su vida amorosa a lo largo de los años.

Omar Geles es uno de artista que representa el género Vallenato desde hace varios años. Foto: Mauricio Moreno

“Cuando empecé a ser famoso en el acordeón, conocí novias, muchas novias. Más o menos 300 mujeres han pasado por mi vida”, expresó Geles entre varias sonrisas en su entrevista con el periodista Víctor Sánchez Rincones.



Además, recordó una desilusión amorosa que le costó superar y por ello nació el éxito ‘Cuando casi te olvidaba’.



Se puede afirmar que a Omar nunca le hizo falta inspiración para componer sus líricas, pues dejó claro que siempre estuvo rodeado de mujeres que fueron las culpables de sus creaciones.

Pero en el amor siempre existen problemas, por esto el intérprete contó por qué una traición lo llevó a abandonar el lugar en donde residía, Valledupar.



“Despechado, me fui a Barranquilla porque me pegaron una cachera, estaba decepcionado de la vida y estando en esa ciudad tomé las cosas de ella, y en una hoguera quemé los recuerdos y fotos de ella, menos un peluche en forma de gorila que no pude desecharlo. Pasó un largo tiempo, ya en Valledupar, revisando entre mis cosas, encontré una servilleta con el olor de esa mujer, en la que se leía "para mi cielo, mi chocolatin (…)”, dijo el cantante en su entrevista.



Minutos después, en la entrevista, Geles decidiría recordar su dolor, ya que interpretó una canción que él mismo le compuso a dicho hecho.

Se pudo ver al legendario artista muy feliz a la hora de cantar, pero finalizando sus líricas se notó muy dolido por recordar ese mal momento en su vida.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

