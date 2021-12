“¡Omar, Omar, Omar!”, gritaron miles de asistentes al Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el pasado viernes 10 de diciembre cuando la presentación de Omar Geles fue cortada, al parecer, sin ninguna explicación.



El acordeonero e intérprete de ‘Hoja en blanco’, ‘Dime que me quieres’, ‘Me gustas tú’ y ‘No te vayas’ subió al escenario del estadio en el marco del concierto ‘Juntos de nuevo’, que logró un aforo de más de 22 mil personas.

Los fanáticos tenían planeado disfrutar de los éxitos de Geles y otros artistas de vallenato, como el Binomio de Oro, Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez y Herbert Vargas. Sin embargo, varios de ellos demostraron su descontento porque no lograron escuchar el repertorio completo que tenía preparado el maestro de Valledupar.



“Esta se la dedico a todos los hombres que se han equivocado y lo reconocen”, dijo Omar, de 54 años, y sonaron los acordeones para darle paso a su siguiente canción, pero, de repente, el volumen de los instrumentos bajó.

Apagaron el sonido de Omar Geles en pleno concierto. El público rechazó y apoyó totalmente al artista. pic.twitter.com/E9ym2lfWXd — TELEVALLENATO (@televallenato) December 12, 2021

“(…) La logística lo interrumpe abruptamente cortándole el sonido y colocando el reggaetón de fondo”, escribió un usuario de la red social Twitter.

Omar Geles estaba en tarima, se disponía a cantar cuando la logística lo interrumpe abruptamente cortándole el sonido y colocando el reggaeton de fondo... Cuando la gente comenzó a chiflar el acto, le subían más volumen al reggaetón. Se ve que Omar se retira furioso de tarima. — Jose Montoya𓃟 (@thejhossep) December 11, 2021

Geles alcanzó a decir “gracias”, mientras levantó los brazos para despedirse de los asistentes. Según se ve en las pantallas del estadio, él tampoco entendía qué había pasado.



“¿Cómo le van a hacer eso?”, “es un gran artista, lo sacaron por la puerta de atrás”, “me duelo lo que le hicieron al maestro”, “¡qué irrespeto!”, son algunos de los comentarios de otros internautas.



@JEANKCENTENO hizo de todo menos cantar, la logística perversa, escondieron el licor para vender el @RonViejodeCal normalito a más de 280.000. @OmarGeles gran artista, lo sacaron por la puerta de atrás. Que horror de logística. — Martin (@Martinjosorio) December 11, 2021

Aún me duele lo que le hicieron al maestro Omar Geles, qué tipo tan enorme — Iván Maya Bustamante (@ivanm_b4) December 11, 2021

‘Me demostraron anoche su amor’

El exintegrante de ‘Los Diablitos’ les agradeció de nuevo a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram.



“Medellín, tú me viste nacer profesionalmente porque mi primera grabación la hice aquí, desde entonces no has dejado de querer mis canciones y mi música. ¡Los amo! Así como me demostraron anoche su amor, esto es histórico para mí”, escribió en la descripción de un video que resumió los mejores momentos de su recital.

Horas después subió otro video en el que se puede evidenciar la ilusión de los asistentes por verlo completar su presentación. “¡Omar, Omar, Omar!”, gritaban.



Al respecto, el acordeonero dijo que la actitud de sus seguidores lo alegraba y llenaba de ánimo. “Más de treinta mil personas gritando mi nombre para que no me fuera”, señaló.

Las redes sociales de los organizadores del concierto se han llenado comentarios criticando el corte del show de Geles, la falta de logística y el supuesto bajo desempeño de los demás artistas.



Por el momento, la empresa encargada del evento no se ha pronunciado al respecto.

