Omar Chaparro revela que pensó acabar con su vida tras vivir una crisis matrimonial

La sólida pareja conformada por el carismático conductor Omar Chaparro y su esposa, Lucy, ha sorprendido al mundo del espectáculo al revelar recientemente que han atravesado fuertes conflictos en su relación, lo que los llevó a considerar el divorcio.



A pesar de llevar más de dos décadas juntos y aparentar una historia de amor de cuento de hadas, su matrimonio enfrentó una de sus peores crisis durante la pandemia por Covid-19 en el año 2021.



En una reveladora entrevista en el podcast 'El rincón de los errores', conducido por la también talentosa actriz Marimar Vega, Omar Chaparro compartió detalles sobre el difícil momento que vivieron. Aunque no se dieron a conocer los motivos detrás de la crisis, el comediante confesó que el dolor que experimentaron fue tan profundo que llegó a cuestionar si la finalización de su matrimonio conllevaría el fin de su propia vida.



"La pandemia nos golpeó tan fuerte que nos forzó a pensar de manera diferente y a manejar nuestras emociones. Nos encontramos en una encrucijada: o nos divorciábamos o sucumbíamos a pensamientos oscuros", expresó Chaparro.



Omar compartió sus sentimientos con uno de sus mejores amigos, originario de Chihuahua, quien le brindó apoyo y lo instó a luchar por su familia. Su amigo le dijo: "No sé por lo que están pasando, pero su amor superará esta adversidad y mucho más".



El protagonista de 'Dulce Patria' reflexionó sobre la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja, destacando que fue la apertura a conversaciones incómodas lo que los impulsó a no rendirse: "Las relaciones más sólidas no se basan únicamente en el amor, sino también en conversaciones honestas y a veces incómodas".



Para la pareja, el punto de quiebre llegó cuando reconocieron que sus diferencias como individuos estaban comenzando a afectar su relación. Lucy explicó: "Le dije: 'Hemos estado juntos durante tanto tiempo. Podemos concluir nuestra historia con honor y, aunque te amo profundamente, podemos separarnos, o podemos explorar qué nos depara el futuro juntos'. Omar me respondió: 'Estoy enojado y confundido, pero quiero descubrir qué nos espera'".

Omar Chaparro tienes tres hijos con su pareja. Foto: Instagram.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.