Expertos critican error de protocolo de Biden con la Reina

Durante su reciente visita a Reino Unido, como parte de una reunión del Grupo de los 7 países más poderosos del planeta (G7), el mandatario estadounidense se encontró con la Monarca inglesa en el castillo de Windsor.

Allí se pudo ver, en las imágenes oficiales divulgadas por las redes de la Familia Real, que Biden no se quitó sus gafas de sol al comienzo de su visita. Y si bien, muchos justificaron el hecho debido al fuerte sol que hacía al momento de las tomas oficiales, para los expertos en etiqueta real se trató de un hecho “imperdonable”.

En esta imagen se aprecia al presidente de EE. UU. con gafas de sol, gesto considerado 'un error de protocolo'. Foto: @TheRoyalFamily

Uno de ellos fue el ex mayordomo de la Casa Real, Grant Harrold, quien explicó en declaraciones citadas por Newsweek que el mandatario, por protocolo, debió removerse los lentes.



“Si estás en una reunión cara a cara con la Reina no puede haber gafas de sol ni nada parecido, porque el contacto con los ojos es muy importante para cualquier presentación”, consideró el experto.



Y agregó que todos deben hacerlo, sin importar el cargo o rango que ostenten. “Incluso la realeza se retira sus lentes cuando se encuentran con otros miembros de la realeza. Es una de las reglas que siempre escribo en mis textos sobre etiqueta. Es un error en el protocolo. Entiendo que el sol quizá le estaba brillando en los ojos, pero la Reina no tenía lentes de sol y Jill, la primera dama, tampoco”.



La ruptura del protocolo, sin embargo, fue solo durante los primeros momentos del encuentro, pues posteriormente se ve a Biden continuar la agenda sin los lentes puestos.



