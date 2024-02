Olla exprés: consejos para evitar accidentes a la hora de cocinar a presión

Algunas personas le tienen terror a cocinar en la olla a presión, porque han visto o presenciado accidentes que se han provocado por el mal uso o el deterioro de la misma, sin embargo, esta es una herramienta muy útil en varias preparaciones.



La también llamada olla exprés facilita la preparación de muchos platos, especialmente cuando se trata de cocinar algo rápidamente, o también de ablandar ciertos alimentos como las legumbres como los frijoles, lentejas y garbanzos, que con ella demorarán menos tiempo.

No obstante, muchos prefieren no usarla porque o no saben cómo hacerlo o por el miedo que ha surgido por esta.



Los accidentes que se presentan con ella es abrirla antes de tiempo y ser quemado por vapor caliente, obstrucción de la válvula y un desgaste en las piezas de goma de la olla, lo que pueden ocasionar una explosión.



Por el mal manejo, no deterioro de este utensilio, pueden ocasionar quemaduras leves y hasta graves, cuya recuperación puede demorar algunas semanas, según el doctor Jordi Serracanta, jefe de la Unidad de quemados del hospital Vall d’ Hebron de Barcelona, España.



Según el profesional, las zonas comúnmente más afectadas por un accidente con la olla exprés son los brazos, el tronco, el cuello y la cara.

Por lo tanto, aquí le dejamos unos consejos para evitar los accidentes con este utensilio, según ‘Vanguardia’ :

No llenarla más allá de su máxima capacidad (suelen tener marcas guía en su interior). No utilizarla a fuego alto una vez empieza a liberar vapor, bajar el fuego a medio/bajo Despresurizar la olla cuando haya terminado de cocinar hasta que el indicador de presión disminuya completamente. Limpiar constantemente la válvula y revisar que no esté taponada antes de cada uso Asegurarse de que la goma de seguridad que rodea la tapa esté en perfectas condiciones, limpia y sin deformidades.

Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización de consumidores y usuarios en España, los modelos de ollas a presión de la actualidad, cuentan con mejores sistemas de seguridad que las antiguas y por eso disminuye el riesgo a que explote cuando se esté usando.

