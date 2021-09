Olivia Rodrigo: la nueva superestrella pop

Además de ser una excelente actriz, Olivia Rodrigo, a sus 18 años, ya se consolidó como una de las mejores cantantes y compositoras del género pop a nivel mundial. Su álbum debut, Sour, se ha posicionado como uno de los mejores del 2021. A su vez, esta cantante arrasó en sus primeros premios MTV Video Music Awards.



Rodrigo inició su carrera artística en el mundo de la actuación desde muy pequeña. Sin embargo, fue hasta el 2015 que obtuvo su primer papel protagónico en la película An American Girl: Grace Stirs Up Success. Un año después, Disney la contrató para darle vida a Paige Olvera, protagonista de la sitcom Bizaardvark. Luego, en el 2019 interpretó a Nini Salazar-Roberts, personaje principal de High School Musical: el musical: la serie. En esta producción, Rodrigo compuso el sencillo All I Want, la canción más exitosa de la serie. La actriz, cantante y compositora empezaba a hacerse su camino en el espectáculo.

Gran inicio en la música

Tras componer All I Want y coescribir Just for a Moment, como parte de la serie inspirada en las películas de High School Musical, Rodrigo declaró a medios estadounidenses: “Espero que la gente encuentre la verdad en mis canciones. Espero que puedan identificarse un poco con ellas y sientan que no están solos”. Lo que no esperaba Rodrigo en ese momento es que, dos años después, millones de personas alrededor del mundo se iban a identificar plenamente con sus canciones.



El 8 de enero del 2021 lanzó Drivers License, su primer sencillo, y los récords no tardaron en llegar: el 11 de enero, Spotify anunció que la canción de Rodrigo batió el récord de reproducciones en un día; luego, el 15 de enero, Drivers License se convirtió en la canción con más reproducciones en una semana en Spotify. Asimismo, la compositora debutó en el número 1 en las listas de Billboard y Apple Music.

Después Rodrigo presentó Deja Vu, el 1.º de abril, y Good 4 U, el 14 de mayo. Ambos sencillos lograron posicionarse entre el top 10 de Billboard: en la octava y primera posición, respectivamente. De este modo, Rodrigo se convirtió en la primera artista en comenzar su carrera con sus primeros tres sencillos en el top 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Los seguidores de Rodrigo empezaron a crecer rápidamente.

Álbum debut

Sour, el primer álbum de estudio de Rodrigo, salió al mercado el 21 de mayo. Este trata sobre los diferentes sentimientos y emociones que tienen los jóvenes de la edad de la cantante. “Creo que hay un período de tiempo atrás por el que atraviesan adolescentes de 16, 17 o 18 años, en el que se sienten increíblemente perdidos, angustiados sin razón y tristes. Este álbum para mí es la interpretación de ese período de mi vida por el que estaba pasando”, afirmó la cantante de Drivers License cuando lanzó su primer álbum. A pesar de que Rodrigo se inspiró en lo que siente a su edad, la realidad es que mucha gente mayor a 18 años también pudo identificarse con las letras de las canciones.



Sour, al igual que sus tres sencillos anteriores, no tardó mucho en establecer récords. Este se convirtió en el disco debut con más streams de la historia de Spotify, con más de 385 millones de reproducciones. Asimismo, de acuerdo con Spotify, Sour es el álbum con más streams en lo que va del 2021, con más de 4.000 millones de reproducciones.



Por otra parte, Rodrigo rompió un récord que le pertenecía a Taylor Swift, a quien considera como una de sus referentes, al posicionar ocho canciones a la vez dentro del top 10 de Billboard.

Un año mágico

Si alguien todavía dudaba del potencial de Rodrigo, seguramente la noche del 12 de septiembre del 2021, en la entrega de los MTV Video Music Awards, resolvió todas esas dudas. La cantante arrasó en sus premios debut (fue la más ganadora de la noche). De cinco nominaciones ganó tres: mejor presentación push (Drivers License), mejor canción (Good 4 U) y mejor nueva artista, un premio que han ganado grandes cantantes como: Alicia Keys, Lady Gaga, Justin Bieber, Billie Eilish, entre otros. “Este ha sido el año más mágico de mi vida y es todo gracias a ustedes. Quiero dedicar este premio a todas las otras niñas que escriben canciones en el suelo de sus habitaciones. Hay mucha gente que intentará enturbiar sus luces, pero decir lo que piensan y compartir sus corazones son las cosas más preciosas de este mundo”, afirmó Rodrigo tras ganar un premio en los Video Music Awards.



Olivia Rodrigo pasó de ser una promesa de la música pop a convertirse en una realidad.



CATALINA ARIZA CONTRERAS

Redacción Domingo