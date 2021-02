¿Quién es Olivia Rodrigo, la chica Disney tendencia en TikTok?

Tiene más de 5,7 millones de seguidores en Instagram, más de 4,6 millones en TikTok, y su single 'Drivers License' es número uno en varias listas, plataformas y países; además de haber superado los 75 millones de visitas en el videoclip de YouTube y haberse viralizado en TikTok.

Olivia Rodrigo, de tan solo 17 años –aunque su decimoctavo cumpleaños está a la vuelta de la esquina–, es toda una estrella de la generación Z, dado que cuenta con talento y visibilidad, además del apoyo de Taylor Swift. Todo apunta a que ha venido para quedarse. Rodrigo nació en Temecula, California, el 20 de febrero de 2003. Tiene ascendencia filipina por parte de padre, y alemana e irlandesa por parte de madre. Y ya desde muy pequeña comenzó a dar pasos para ser toda una estrella: a los seis años ya estudiaba canto e interpretación.

Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en un anuncio publicitario de Old Navy. Tuvo que esperar algo de tiempo, hasta 2015, para hacer su primer trabajo más serio: un papel protagonista en la película televisiva 'An American Girl: Grace Stirs Up Success'.

Apenas un año después fue elegida para formar parte del elenco de la serie de Disney Channel Bizaardvark, dando vida al personaje de Paige Olvera durante las tres temporadas que tuvo la serie.

Si bien este papel ya supuso una fama incipiente, terminó dando el salto a la celebridad en 2019, cuando la escogieron para la serie original de Disney + 'High School Musical: The Musical: The Series'.

En la serie, estos estudiantes eran chicos y chicas del instituto en el que, ficticiamente, se había rodado la famosa película. Los alumnos iban a participar en un musical que recreaba dicho filme y la protagonista, Nini Salazar-Roberts (a quien Olivia daba vida) era elegida para hacer el rol principal de la obra, Gabriella Montez.



Para esta serie, además de interpretar los éxitos de la película original, como 'Breaking Free', Olivia escribió la canción 'All I Want' (que se popularizó enormemente en TikTok) y, junto con su compañero de reparto y también protagonista Joshua Bassett, coescribió otra más: 'Just For a Moment'.

El amor traspasó la pantalla y, por un tiempo, la ficción se convirtió en realidad: al igual que los personajes de Nini y Ricky, y como Gabriella y Troy, Olivia y Joshua mantuvieron un romance que terminó al llegar la cuarentena a causa de la covid-19. Existen rumores sin confirmar de que el motivo de la ruptura podría ser una infidelidad de Joshua Bassett con otra chica Disney, Sabrina Carpenter.

Canción con historia

Todo este triángulo amoroso parece estar contenido en la canción que ahora está arrasando y batiendo récords, 'Drivers License', el primer 'single' de Olivia Rodrigo fuera 'High School Musical', lanzado el pasado 8 de enero y cuya letra habla de una ruptura amorosa.



La joven había firmado en 2020 un contrato con la discográfica Geffen Records (perteneciente a la gran Universal Music), y este primer éxito la ha puesto como número uno en la Billboard Hot 100, que lidera más de dos semanas, y en plataformas como Spotify, Amazon Music o iTunes.

En la letra, Olivia dice: “Probablemente estarás con esa chica rubia que siempre me hizo sentir insegura. / Ella es mayor que yo”. Además, según un artículo de Los 40, ese verso iba a decir inicialmente “morena” y ella lo cambió por “rubia”. ¿Casualidad o no? Sabrina Carpenter es rubia y tiene 22 años.

Pero Rodrigo no lo ha aclarado: “Entiendo perfectamente la curiosidad de la gente por detalles como sobre quién habla la canción y de qué trata, pero eso no es lo importante para mí”, dijo en una entrevista con 'Billboard'. Y expresó qué era lo prioritario para ella: “La canción está resonando con la gente porque logra emocionarles, y creo que todo lo demás no importa”.



Así, mientras sigue arrasando en redes sociales y listas musicales, y convertida en un ídolo musical para los 'centennials', Olivia Rodrigo celebrará su mayoría de edad con el mejor regalo de cumpleaños: el merecido triunfo de su trabajo, esfuerzo y talento.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes