Olivia Munn, actriz de los X-men, reveló que tiene cáncer: se ha sometido a 4 cirugías

Tan solo tres días después de desfilar por la alfombra roja de los premios Oscar, la actriz Olivia Munn reveló a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama y que se sometió a varias cirugías y un tratamiento agresivo.

La actriz que participó en películas como 'X-Men: Apocalipsis', 'Zoolander 2' y 'El depredador', dijo que compartía su diagnóstico con el fin de ayudar a otras personas que padecen la enfermedad a encontrar "consuelo, inspiración y apoyo en su propio camino".

Según lo relató, su proceso inició en abril de 2023, luego de que le detectaran un tumor maligno en uno de sus senos.

La actriz reveló que por este tumor maligno ha sido sometida a cuatro cirugías y que ha intentado mantener la lucidez en sus emociones para sobrellevar la enfermedad.

"He pasado tantos días en cama que ni siquiera llevo la cuenta y he aprendido más sobre el cáncer, su tratamiento y las hormonas de lo que nunca hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no he sentido que hubiera tiempo para llorar".

Incluso, antes de ser diagnosticada con cáncer de mama, la actriz se realizó una mamografía cuyo resultado fue normal. Luego de acudir al ginecólogo, la doctora le realizó un nuevo examen que dio con el desenlace de su enfermedad.

Luego de realizar una prueba de cáncer de mama, su riesgo era del 37 %y luego de una resonancia, Munn descubrió que "tenía cáncer Luminal B en ambos pechos, un cáncer agresivo que avanza rápidamente".

Tras este diagnóstico, Olivia fue sometida a una masectomía doble que duró diez horas, pese a su diagnóstico, la actriz resalta que se siente afortunada, pues su diagnóstico se hizo a tiempo.

