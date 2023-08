La superproducción 'Barbie', dirigida por Greta Celeste Gerwig, sigue dando de que hablar a casi un mes de su estreno el pasado jueves 20 de julio. Esta película logró el mejor lanzamiento del año en la taquilla de América del Norte y vistió de rosado a millones de personas al rededor del mundo.



Sin embargo, Gerwing recibió la nostálgica carta de una niña que se mostró molesta por no poder ingresar a ver la producción.

“Querida Greta, ¿Por qué hiciste la película de Barbie para niños mayores? Tengo siete años y estoy triste de no poder verla. ¿Vas a hacer otra película para niños de siete años? Amo a Barbie”, son las líneas con las que la menor de edad empieza dirigiéndose a la directora.



La autora de la carta a mano, que se ha hecho viral en redes sociales, es Olivia Barrett, quien tiene 7 años y la restricción de edad en Estados Unidos era para menores de 13 años, por lo cual se sintió desconcertada cuando fue al cine y no pudo ingresar.



"Las Barbies son mis juguetes favoritos", concluyó.

Niña de siete años se viraliza por esta carta que le escribió a la directora de Barbie https://t.co/Hx44fwgfXu pic.twitter.com/6O0pR2emsj — Noticia al Día (@noticiaaldia) August 15, 2023

El medio estadounidense Daily Mail el periódico británico habló con Emily Barrett, madre de Olivia, quien al ver la desesperanza de su hija la ayudo a redactar la carta. "Ella siempre ha sido una gran fan de Barbie. Tiene una casa de Barbie con la que juega constantemente y la película se estrena en horario estelar de verano cuando todos los niños están libres. No es justo", explicó.



Asimismo, comentó que cuando la producción esté disponible en streaming le enseñará a su hija los primeros 20 minutos para que ella vea Barbieland; sin embargo, explicó que el mundo adulto de la película no se lo dejará ver.



“Le mostraría los primeros 20 minutos, ¡pero probablemente no más allá de eso por ahora! Porque una vez que entras en el mundo humano, se vuelve bastante adulto y se trata de sentimientos y connotaciones y pensamientos más antiguos", señaló para el medio en mención.

Cabe resaltar que en Colombia el fenómeno Barbie también llenó las salas y se convirtió en la película más vista del país en su estreno, con un total de 17.637 millones de pesos en taquilla y 1'301.186 asistentes entre el 20 y el 23 de julio, según compartió en redes sociales Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

