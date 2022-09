“Las mujeres tiene un aroma en el sobaco”, dice Tantra Master, un hombre que dice ser especialista en el tantrismo, una filosofía según la cual, a grandes rasgos, el deseo sexual es necesario para el desarrollo espiritual.

El sujeto es reconocido por sus videos en la red social TikTok. Allí sus más de 700 mil seguidores toman nota de los ‘tips’ que a diario entrega sobre la sexualidad y las relaciones de pareja. Eso sí, algunos pueden resultar para los internautas un tanto descabellados como el que recomendó para incrementar el amor.

Según él, las mujeres poseen un aroma especial en sus axilas, por lo que es delicioso para los hombres: “No es sucio, no hay que confundirlo con algo sucio, pues en esa parte hay una gran carga de la energía galáctica femenina”.



“Te aconsejo poner tu nariz y oler delicadamente esa zona y vas a ver cómo aumenta el amor y el vigor”, recalcó en un clip de no más de cuarenta segundos.



De inmediato, algunos usuarios de la red lo tildaron de mentiroso, ya que no sustenta su recomendación con pruebas. “Me hiciste reír”, “no lo hagan”, “¿esto es real?”, fueron unas de las críticas.

Tampoco faltaron las personas que sacaron provecho del tema para burlarse y asegurar que han gastado mucho dinero aplicándose a diario desodorantes para oler distinto. “Yo creo que todos tenemos olores agradables estando limpios y no sudados, pero pronto viene el sudor y ya nos oxidamos”, señaló otro.

El mal olor de las axilas

Aunque no haya una fundamentación científica de que oler el sobaco traiga amor, sí hay referentes para decir que las axilas se pueden percibir a rancio. Por tanto, un mal aroma, más que atraer personas, puede convertirse en un problema grande para usted y sus seres allegados.



Bromhidrosis u osmidrosis son los nombres que recibe el mal olor corporal y que, según el dermatólogo Campo Elías Páez, afecta mayormente a las axilas, pero también se puede originar en los pies y en la zona genital.

Esta zona del cuerpo puede albergar mal olor. Foto: iStock

“Es un olor rancio, agrio y siempre desagradable que se aparta mucho del olor natural que la gente acepta en las personas”, comentó el especialista en charla pasada con EL TIEMPO.



Lo ideal es que consulte a un médico o dermatólogo si es su caso y mantenga la higiene con tal de que no crezcan las bacterias en estas zonas del cuerpo. Así, tal vez, puede que tenga un aroma agradable para sus conocidos.

